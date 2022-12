¡Rojo pasión! Esperanza Gómez sorprendió en las redes con nuevo look

aunque a simple vista pareciera que se trata de un filtro fotográfico.En la foto se ve a la colombiana lucir una cabellera roja,

a su vez posa con un brasier de cebra apretado que dejo sin alientos a sus seguidores.

Vea también: ¡Qué cambio! Así se veía Esperanza Gómez antes de la fama

“¿Qué tal me queda este look? Les mando muchos besos y espero estén disfrutando este sábado”, escribió la modelo en la publicación.



Los comentarios de sus seguidores estuvieron divididos, a varios de ellos les agrado el cambio mientras que otros le recomendaron mantener su estilo anterior.



“Toda una diabla mamacita (…) Te queda muy bien (…) Con cualquier look te verás hermosa (…) Rojo pasión (…) Te ves espectacular (…) Le queda lindo ese color (…) La que es hermosa es hermosa”, son algunos de los comentarios.



La fotografía ya cuenta con cerca de los 70 mil me gusta en menos de una hora.