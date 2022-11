¡Rompe el silencio! Kim Kardashian habla sobre infidelidad del novio de su hermana khloe

"Es como si no supiera cómo describirlo, es simplemente jodido"", le dijo Kim a Ellen DeGeneres.

Asegura que su hermana la está pasando muy mal con la situación que la puso en la vista de todo el mundo.

“Realmente estábamos apoyando a Khloé, aún lo estamos... ya sabes, ella es tan fuerte y lo está haciendo lo mejor que puede. Es una situación realmente triste", añadió.

Khloé dio a luz a su pequeña bebé llamada ‘true’ poco después de que se los medios mostraran un supuesto escándalo de engaños relacionado con el novio de Khloé, Tristan Thompson.

“Acordé con mi hermano una regla, que es si hay un bebé por medio, no voy a decir nada negativo porque algún día True crecerá y no quiero que me vea criticando a su padre”, afirma Kim y agrega “ya es todo demasiado feo”.

