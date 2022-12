Rompe el silencio la supuesta amante de Juan Carlos Osorio

En los últimos meses, al técnico colombiano Juan Carlos Osorio se le ha involucrado sentimentalmente con la periodista mexicana Mariana Zacarías, de 30 años.

El portal TV Notas habló en exclusiva con la mujer sobre la supuesta relación con el director técnico de la selección mexicana.

“Fui a trabajar. No tengo nada que decirles. Estoy llegando de un viaje. No tengo nada que decirles, solo que me fue muy bien en mi trabajo de medio tiempo. No tengo nada que decir, solo les puedo hablar de mi trabajo”, le dijo la mujer al grupo de periodistas cuando la abordaron en un aeropuerto.



Así fue como la "amante" de Juan Carlos Osorio se refirió a la relación que tiene con el director técnico 😐 pic.twitter.com/5K6TayUi7w — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 23, 2018

Según medios mexicanos, la supuesta relación entre Osorio y la comunicadora inició en 2016. Además, señalan que la esposa del técnico tiene conocimiento de la relación extramatrimonial.

Ante la insistencia de los reporteros, la mujer solo respondió: “No tengo nada que decirles y no quiero ser grosera”.

Por ahora, el técnico Osorio no se ha pronunciado sobre estas recientes declaraciones de Mariana Zacarías.