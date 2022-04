Luisa Fernanda W se cansó de recibir, de manera insistente, la misma pregunta en sus redes sociales. Muchos usuarios le han pedido que les diga si se separó de Pipe Bueno, ya que la pareja no ha publicado fotos juntos hace un tiempo.

Por ello, Luisa le dio fin a los rumores y decidió contar la razón por la que ha dejado de subir contenido con su pareja.

"Están muy insistentes con la misma pregunta. Me di cuenta que es bueno compartir momentos en pareja, pero no siempre. Yo me dediqué a compartir contenido de entretenimiento y no es que no vaya a contarles más cosas de mi marido y yo. Normalicen que uno no quiera subir todo el tiempo cosas en pareja, creo que ya pasé esa etapa", enfatizó la generadora de contenido Luisa Fernanda W vía Instagram.

"Ahora me obsesiona todo lo que hace mi hijo"

Luisa Fernanda W dijo que ahora está enfocada en su hijo y que todo lo que él hace es "gracia" para ella.

"Estoy obsesionada ahora con mi niño, para mi todo lo que él hace es gracia"; indicó.

