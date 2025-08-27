Ryan Castro, del Guetto a ser la portada de Rolling Stone en Español

El nombre de Ryan Castro dejó ser pertenecer a Medellín para convertirse en un símbolo para la música en Colombia, pues, mes a mes, el 'Cantante del Guetto' sigue superando sus propios éxitos para convertirse en una figura de la escena musical mundial, no solo por su música, sino por su estilo característico.

Ahora, su historia se amplió con otro logro más: convertirse en portada de Rolling Stone en Español, una de las revistas más importantes de la industria musical en todo el mundo, al nivel de Billboard y otras más. Esto ha demostrado que el artista, sin duda, ha sido uno de los más relevantes de los últimos años en el país.

Ryan Castro // Foto: Instagram @ryancastrro

"Yo no hago música por negocio, sino por divertirme. Lo hago porque me la quiero vacilar... de ahí nace, como mi mismo gusto de ser auténtico y original, de ser de barrio. Soy también con pocas cosas, con lo que soy yo como persona hace que me identifique en todos los ámbitos porque a la final cuando hago un producto no suena nadie, sueno yo. Sendé es bien importante porque tiene todas mis influencias culturales, mi raíz isleñas", expresó Ryan Castro en diálogo con esta famosa revista de música.

Su último álbum, 'Sendé', no deja de ser noticia y sus canciones siguen ocupando las primeras posiciones de las principales listas de reproducción en toda la región. A eso se sumó el inicio de su gira en donde volverá a Colombia para estar el 31 de octubre en el Coliseo MedPlus, con el objetivo de superar su propia gira en 2024 en donde tuvo invitados de talla mundial.