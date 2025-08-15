Ryan Castro y J Balvin, dos referentes que vuelven a liderar los estrenos de la semana

El pasado 17 de julio, J Balvin regresó a la escena pisando fuerte con un nuevo álbum al cual llamó ‘Mixteip’, el cual trae el reggaetón de los 2000’s de vuelta con colaboraciones importantes. Pero para terminar de pulirlo, este 14 de agosto le añadió dos canciones de más al lado de Jay Wheeler y DJ Snake, dándole mayor peso.

“A estas nuevas revelaciones de ‘MixTeip’ se adhieren entonces ‘Si Te Vas’ junto al artista puertorriqueño J Wheeler, en un tema emotivo y melancólico con un beat marcado de reggaeton y con el que también se estrena videoclip oficial este jueves 14 de agosto. Por otro lado, también se suma el tema ‘Noventa’ de Dj Snake junto a Balvin, lanzada a inicios de julio, que se convirtió rápidamente en un himno del verano, siendo la segunda vez que el Dj y artista colabora con J Balvin, luego del éxito mundial “Loco Contigo’”, indicaron de su equipo.

Pero no fue el único paisa y muchos del nicho urbano que se destacó esta semana, pues también apareció Ryan Castro al lado de Grupo Frontera en un regional romántico, expandiendo el legado del ‘Cantante del Guetto’ en todo el mundo al explorar nuevas formas de hacer música y no quedando en una sola casilla.

“El artista urbano global Ryan Castro, uno de los artistas más solicitados de la música latina, continúa construyendo su imparable impulso con el lanzamiento de “Apodo”, un atrevido reggae norteño en colaboración con los pioneros de la música mexicana y ganadores del Grammy Latino, Grupo Frontera. La canción amplía el sonido caribeño de su aclamado álbum SENDÉ, inspirado en los ritmos e influencias que Castro absorbió durante sus años de aprendizaje en Curazao”, contaron de su equipo.

Lista de estrenos esta semana en Colombia

Si bien estos dos estrenos se pusieron en lo alto del país, no solo por su relevancia, sino alcance de público, por supuesto, no fueron los únicos y llegaron más en el transcurso de la semana. Vea el listado completo acá:



‘La Tierra del Olvido’ de Carlos Vives y Grupo Niche: la histórica canción se transforma en versión salsa, que reconecta con las raíces sin perder el sentido inicial de esta composición, que le dio una relevancia al samario en la industria musical.

‘A Little More’ de Ed Sheeran: el artista llega con esta nueva canción en donde usa elementos de blues en el sonido auténtico de manejar un mensaje de autopreservación y coraje moral.

Publicidad

‘La Propuesta’ de J Álvarez: una nueva versión del tema que salió hace un año, pero ahora llega con nuevo ritmo, video y siendo la carta de presentación de su álbum Freedom, este videoclip refleja el disfrute de la fiesta, el encanto por lo urbano, las motocicletas y lo colorido, en donde se enfocan en ese deseo por esa mujer que lo vuelve loco.

‘Quiero olvidarte (respuesta #1)’ de Ela Taubert: la artista bogotana estrena este nuevo sencillo en donde canta para “liberarse” del dolor de un amor del pasado, dando paso a nuevas oportunidades y dejando de lado cualquier herida no correspondida.

‘Calmando Penas’ de Luis Alberto Posada y Jessi Uribe: el despecho se junta en esta canción, que se vuelve un himno para quienes han amado intensamente y han tenido que brindar por amores que ya no están.

Publicidad

‘Campo de Fuerza’ de Zoé: la agrupación mexicana, que estará en el Festival Cordillera, estrena una nueva canción con una maestría en la construcción de melodías hipnóticas, atmósferas instrumentales y letras que hacen vibrar nuestras emociones más profundas.

‘Dos Monedas’ de Los Chiches del Vallenato: una confrontación entre dos amigos y retrata la realidad de muchos amores: aquellos que nacen entre heridas, historias pasadas y prejuicios. Lejos de juzgar, la canción invita a aceptar que todos tenemos cicatrices, y que el amor verdadero es aquel que elige quedarse a pesar de ellas.

‘TBT’ de Hades66, Blessd, Luar la L, entre otros: un trap con toques urbano para hablar de los recuerdos de una noche de pasión con una mujer, que no solo inspiró, sino que dejó recuerdos que no son fáciles de olvidar.

‘La Fernández’ de Camila Fernández: la dinastía de ‘Chente’ más viva que nunca, ahora, su nieta llega con este álbum íntimo en donde juega con la música mexicana contemporánea sin dejar de lado la popular ranchera de lado, conduciendo un auto en pleno dolor, mientras la canción y el vehículo avanzan, ella se va cambiando tanto su atuendo como su actitud, hasta terminar totalmente empoderada.

''LQS' de Nath: un trap que rompe con lo habitual, apostando por una estética y un sonido que dejan a un lado lo tradicional para mostrar la esencia más real de cada artista. Nath demuestra su versatilidad y madurez musical.

‘Un rayo de sol’ de Arthur Hanlon, Manuel Medrano y Nia Skyfer: “Este proyecto lo titulamos Sol porque ya habíamos hecho esta canción que es Luna, que es bastante emocional”, revela Medrano. “Sol es una canción más alegre. Es el otro lado de lo que fue Luna. Siempre es un placer colaborar con Arthur. Es un artista con una genialidad bastante evidente en el piano”.

‘4U MY LOVA’ de Elniko, Tuny D y Jowell: un homenaje al reguetón de la vieja escuela, con una base rítmica marcada, bajos profundos y guitarras envolventes que le dan un carácter cálido y actual. Una producción cuidada que resalta la fuerza creativa de ElNiko Arias y su evolución como artista integral.

Publicidad

‘Eso es por mí’ de Kendo Kaponi: un manifiesto personal. Kendo recorre, a través de sus versos, los momentos que han definido su vida, desde los lujos hasta los pasajes más crudos. Su lírica, cargada de hechos y vivencias, reafirma su autenticidad como narrador de calle y conciencia.

‘Polvo de estrellas’ de Turf: una propuesta musical y audiovisual que marcó el inicio de una nueva etapa para la banda. Tras una serie de episodios que sirvieron como anticipos, finalmente salió a la luz el esperado álbum completo, consolidando el gran momento creativo del grupo.

‘Embobao’ de Danui: “Durante mucho tiempo, el género urbano se ha limitado a hacer música solo para discotecas. Yo quiero que la gente también tenga canciones para disfrutar sin necesidad de un lenguaje pesado, música que los haga bailar, sentir y viajar con cada escucha”, afirma el artista.

Publicidad

‘Pura y natural’ de Bilanna:como parte de una generación que rompe moldes, honra sus orígenes y apuesta por la autenticidad. Con su voz cálida y poderosa, este debut no solo se convierte en su carta de presentación, sino en un manifiesto sonoro que refresca la música latina contemporánea y la proyecta hacia escenarios internacionales.

‘No te enamores’ de Zandú: un bolero contemporáneo que combina la nostalgia del género con una mirada honesta y profundamente personal sobre el amor. Compuesta a partir de una experiencia real, la canción se presenta como una advertencia directa —“No te enamores… porque yo no estoy listo”— y se grabó en Medellín bajo la dirección de Saga WhiteBlack.