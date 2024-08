¿Salió mal? Kevyn y Natalia regresan al Desafío XX distanciados: "le hice daño a ella"

Durante el Desafío XX dos participantes fueron el centro de atención entre televidentes y también. en las redes sociales por cuenta de la relación que nació en el programa.

Kevyn y Natalia estuvieron por una buena temporada en el mismo equipo, Alpha. Allí construyeron una relación pese a que el competidor tenía novia.

En el último capítulo del Desafío en el que los familiares de los competidores estuvieron en el programa, Kevyn le contó a su mamá lo que estaba pasando con Natalia, una noticia que no cayó bien.

Hasta el momento ellos dos seguían con su relación, pero una vez Andrea Serna dio la noticia de que los desafiantes estaría unos días en casa, todo quedó en expectativa.

¿Qué pasó con Kevyn y Natalia?

La sorpresa llegó una vez empezó el capítulo de esta noche, en la que los competidores volvían a la ciudadela del Desafío. Kevyn quedó en el equipo del Pibe y Natalia en el equipo del Tino.

Una vez cada equipo llegó a sus respectivas casas, se conoció lo inesperado: Kevyn y Natalia terminaron su relación.

Natalia aseguró que una vez fuera del programa se enteró de que las cosas no eran como se las dijo Kevyn, refiriéndose a la relación que tenía con su novia.

Además de decir que ya no había nada e incluso, en modo de broma, le pidió a Alejo que lo sacara del Desafío.

Por su lado, Kevyn aseguró que pensó que sí podría construir algo con Natalia pero que afuera era "otro mundo",

"Fuimos hablando y la verdad no fluyó nada. Con mi expareja no he tenido la oportunidad de hablar. Ella ese fue e hice algo que no me enorgullece", señaló Kevyn.

Sobre Natalia aseguró que le hizo daño y que le pedirá perdón. Sin duda este será un tema que seguirá dando de qué hablar.