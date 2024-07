Samir Guerrero le canta al 'Amor de su vida': "Por un momento pasé por esto"

Sin duda las experiencias personales son un modelo de aprendizaje para el crecimiento personal. En el caso de los artistas como una inspiración para hacer arte para que, a través de sus letras, cuenten su vida y lleguen al corazón de su público, como fue el caso de Samir Guerrero, que en su más reciente sencillo contó su experiencia personal.

“El Amor de mi Vida nace de la inspiración de un amor en el cual puse todas las esperanzas. Que era la persona que iba a compartir el resto de su vida, pero al conocer más a fondo nos damos cuenta de que no es la persona con la quieres compartir tus energías (…) Busco a la hora de componer y en algún momento pasé por esto, todos hemos pasado por una situación así en donde no sabes qué hacer. No saber cómo tomar la decisión y cuando soltar es el problema”, dijo en Blu Radio.

Guerrero se considera un romántico y esto lo plasma a la hora de componer. El color fucsia es su amuleto personal, pues identifica a su madre al ser su color favorito y le sirve para recordar su camino e importancia en el mundo urbano, que, según él, crece y es el momento de dar ese salto.

“Yo empecé haciendo música tropical. Siempre voy a tener ese ritmo tropical y costero en todas mis canciones (…) La etapa de mi adolescencia fue en la Costa, estás obligado a escuchar en cualquier esquina algo así, entonces te vas contagiando. Además, el primer productor que tuve fue costeño y te va enseñando estos ritmos, pues me enamoré”, añadió.

Con ‘El Amor de mi Vida’, su último sencillo, marca su camino a la grandeza musical y fluir para lograr la felicidad que, dice, es conectar con las personas con su música. Pero confesó su admiración por Feid al lograr eso que busca en sus letras.