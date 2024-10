Sara Schell, la venezolana que hace magia detrás de grandes éxitos internacionales

Trabajó con Becky G, Belinda, Mora, Natanael Cano, Nicki Nicole, y coescribió dos temas para la película Bad Boys: Ride or Die, canciones interpretadas por Black Eyed Peas, El Alfa y Becky G, que han sido parte de sus creaciones, que detrás de toda la producción sale ella creando estas letras que, hoy en día, han enamorado a millones de personas.

Sara Scheel, una venezolana de apenas 21 años, que ha estado detrás de toda esta industria al componer todas estas letras. Desde muy pequeña se dio cuenta que la música le daría todo en la vida, más allá de los éxitos, la felicidad de ser ella y expresar todos los sentimientos que tenía guardado a través de todos estos versos.

“Bueno, en cuanto a lo que dices de las letras románticas, yo siento que todo se basa y parte desde el amor. Siempre intento que actuar, y que todas mis acciones sean desde el amor, entonces sí es muy romántico. Pero en cuanto a lo que yo le puedo aportar a otros artistas, pues hay muchos compositores que tienen diferentes habilidades como que le destacan más. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Manu, que es super letrista y poeta. Entonces ayuda con palabras con mucho más peso que normalmente no se usarían. En mi caso, yo siento que ayudo mucho como el concepto a lo que son las melodías y hacer del cuarto donde estamos creando la canción un lugar bastante ameno”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Confesó que “le causa gracia” cuando las personas no le creen que ha estado en textos fríos de canciones Jay Wheeler y Mora o Fonseca, pues algunas son canciones muy famosas de estos artistas y ha estado detrás de toda etapa creativa.

Sara Schell // Foto: suministrada

“Últimamente he estado trabajando directamente con todos ellos, y es sentarnos en el cuarto. Ellos nos explican un poco de lo que es su vida el viviendo, lo que les mueve, les entristece o les pone feliz en el momento de lo que quieren hacer su arte. Y bueno, y de ahí nosotros sacamos el concepto y todo esto. Pero, por ejemplo, algunas relaciones con los artistas ya sean un poco más allá a lo personal, por ejemplo, con Becky G pasé mi cumpleaños. Estaba en Madrid, fuimos a cenar igual con Ana Mena. Empecé a trabajar con ella hace muy poco”, dijo.

Desde niña ha sido una mujer versátil en cuanto a música y siente la capacidad de crear cosas grandes desde cualquier género para innovar con ritmos, letras e historias. Su más grande trabajo ha sido con Becky G, que, incluso, dijo en su próximo álbum será parte de ese proyecto. Y dejó saber que de pronto se acerca un proyecto con Karol G, que estaría buscando innovar en su música y ella sería ese apoyo para lograrlo.

Yo he aprendido demasiadas cosas en el camino. No siento que tengo 21 años. Siento que tengo mucho más. Creo que me crie con mis con mis abuelos y siempre estuve rodeada de adultos creciendo. Entonces aprendí muchísimo. La industria me ha enseñado 1. 000 cosas. La música me ha guiado toda mi vida y me ha regalado las mejores amistades que tengo hoy en día por lo cual estoy demasiado agradecida y en cuanto a mi huella en la industria, quisiera hacer saber a todo el mundo; o sea, que todo es posible que yo salí de este pueblito (…) A mí me costaba, por ejemplo, relacionarme con gente tan grande y que tengan todos estos hits. Claro, la inseguridad te carcome. Pero en ese momento darte cuenta de que tú vales y puedes aportar algo. Es muy importante y es uno de mis consejos para las personas que estén escuchando, leyendo y les interese entrar a la industria algún día”, puntualizó.