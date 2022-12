Se conoce en manos de quién quedará la fortuna de Juan Gabriel

"El señor Aguilera platicó con sus hijos, platicó con Iván y decidió designarlo a él como heredero universal, especificándole cuál era la voluntad que quería que se cumpliera", aseguró el abogado del fallecido cantante Guillermo Pous al programa El Gordo y la Flaca.



De acuerdo con el abogado, la fortuna quedará en manos de Iván, pero no de Alberto Aguilera pues el testamento no lo reconoce como hijo del Divo de Juárez.



"Alberto Aguilera no es hijo del señor Alberto Aguilera Valadez, no significa que no pueda presentar alguna acción en contra del testamento, pero tendría que presentar las pruebas por las cuales pretende argumentar que tiene algún derecho", dijo.