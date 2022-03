Sebastián Yatra representará a Colombia en ceremonia de los Premios Óscar con 'Dos oruguitas'

El colombiano Sebastián Yatra cantará la canción " Dos Oruguitas " este domingo en el escenario de los Óscar, al que también subirán Beyoncé, Reba McEntire, Billie Eillish y su hermano Finneas.

Los cinco artistas están nominados en la categoría de mejor canción original, donde también compite Van Morrison por su tema "Down to Joy" para la película "Belfast", aunque el roquero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira, según confirmó este martes la Academia de Hollywood.

La música era el último secreto que faltaba por anunciar de una ceremonia que, tras el parón del año pasado, volverá al Dolby Theatre de Los Ángeles, con público, alfombra roja y tres presentadoras: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Introducing this year's Original Song nominees and performers for the 94th #Oscars.

El español se escuchará en el escenario gracias a Yatra, quien ya avanzó en una entrevista reciente con EFE que "iba a asistir" a la gala como invitado.

"Y yo ahí cantando, representando a mi Colombia, que además está en la primera página del mundo con esta película", afirmó el cantante, de 27 años, sobre la canción de la banda sonora de 'Encanto'.

No son muchas las veces que los Óscar han contado con una canción en español durante su ceremonia.

La última en 2017, cuando Natalia Lafourcade, Gael García Bernal, Miguel cantaron en inglés y español "Remember Me - Recuérdame", el tema de la película "Coco" que luego ganó la estatuilla dorada.

En 2005, Antonio Banderas y Carlos Santanta interpretaron "Al Otro Lado del Río", canción de Jorge Drexler que también se llevó el premio a pesar de que el músico no pudo subir al escenario a cantarla.

Antes, en 2002, Lila Downs y Caetano Veloso introdujeron versos en español al llevar al escenario los acordes de "Burn It Blue", composición de la cinta "Frida".

Entre el resto de números musicales del próximo domingo, Beyoncé interpretará "Be Alive" de "King Richard" y Reba McEntire hará lo mismo con “Somehow You Do”, de "Four Good Days".

Finalmente, Billie Eilish y Finneas actuarán con "No Time To Die", el tema principal de la última película de James Bond.

A nivel cinéfilo, "The Power of the Dog", "Licorice Pizza", "Coda", "Don't Look Up", "King Richard", "Nightmare Alley", "Drive My Car", "Dune", "Belfast" y "West Side Story" son las candidatas al Óscar a la mejor película de este año.

