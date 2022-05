¿Sebastián Yatra tiene video íntimo? El cantante habló sobre el tema

Sebastián Yatra es uno de los artistas más importantes en la música colombiana y debido a sus canciones, el artista se ha vuelto tendencia en varias plataformas internacionales. Aunque esta vez, el cantante se volvió viral en las redes sociales, pero no precisamente por su música.

Y es que en los últimos días comenzó a circular un video sexual y cientos de seguidores aseguraron que se trataba del artista. Sin embargo, hace poco a través de su cuenta de Instagram, Sebastián Yatra compartió una historia burlándose y con un texto que decía: "¿Por qué hay un video porno de un tipo idéntico a mi?".

En su visita a México, debido a que se presentará en uno de los festivales más representativos, fue interceptado por varios medios de comunicación quienes le preguntaron sobre la filtración su supuesto video íntimo.

El artista aseguró que no se trata de él y que a su mánager la estaban extorsionando por ese video.

“Sí me parezco un montón, yo hasta lo dudé. De hecho me escribió mi manager, Paula, que el día anterior le habían mandado un e-mail, tipo: ‘oye, tenemos el video de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata”, relató el artista.

Además, ahondó un poco más del asunto e indicó que espera que sus padres no se hayan enterado del video. El artista aclaró que nunca ha se ha grabado teniendo intimidad.

"Yo no sé si mis papás se enteraron, no hablé con mis papás del tema, pero espero no tener ningún video porno por ahí", puntualizó Yatra en una charla retomada por el programa "Hoy".

