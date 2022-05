Yeison Jiménez preocupa a sus fans tras ser hospitalizado de urgencia: “No aguanté más”

Luego de ofrecer un show musical en Medellín el pasado domingo, el artista de música popular Yeison Jiménez, tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

De acuerdo a las primeras informaciones, al parecer, durante su concierto, le dio aviso a su equipo de trabajo de que no se sentía bien y lo llevaron de inmediato a un centro asistencial para ser atendido.

El caldense publicó en sus historias de Instagram un video en una camilla, con mascarilla de oxígeno y canalizado: imágenes que preocuparon a sus seguidores, quienes se manifestaron de inmediato en las redes sociales.

"No aguanté más", fue el mensaje que el artista puso en cuenta personal. Por ahora no se conocen detalles de esta situación, que generó angustia no solo entre sus fans, sino también en sus colegas.

El también jurado del reality 'Yo me Llamo' del Canal Caracol, no se ha pronunciado al respecto, ni ha entregado declaraciones; por lo que su estado en este momento es una incógnita.

