Seguidores de Lina Tejeiro estallan por video de Andy Rivera y Aida Merlano: “¿No eran amigas?”

Un nuevo capítulo en la ya desgastada historia de la relación entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera se dio en las últimas horas y con una nueva protagonista: la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano.

Un video que publicó en sus historias de Instagram el artista pereirano, en donde en compañía de Merlano se cantan mirando fijamente a los ojos, desató todo tipo de polémicas y especulaciones, pues, aunque algunos dicen que se trata de un nuevo romance entre estas celebridades, otros afirman que solo se trata de una estrategia de marketing para el más reciente video del cantante.

Lo cierto es que los seguidores de Lina Tejeiro, activos como siempre en redes sociales, no dejaron pasar desapercibido el clip y se fueron ‘lanza en ristre’ contra la controvertida influenciadora, pues le recordaron que hace no muy poco tiempo celebraban juntas en fiestas y se les veía muy unidas.

“Todo es marketing, lo que ustedes no saben es que andy rivera va a sacar su nueva canción “volvamos o me como con tu amiga” ft westcol, estén pendientes”, “Andy Rivera y Aida Merlano ahora son novios mientras Lina Tejeiro está buscando el primer lavaperros para tomarse fotos y darle celos a Andy”, “La que le daba besos a Lina Tejeiro, ahora se los da al ex, Andy Rivera”, “¿No que eran amigas?” y “Andy Rivera y Aida Merlano estan haciéndole marketing a el video que lanzan hoy y ya la gente atacada”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Aida Merlano y Andy Rivera Foto: redes sociales

Publicidad

Aida Merlano y Andy Rivera Foto: redes sociales

Aida Merlano y Andy Rivera Foto: redes sociales

Hasta ahora, la actriz llanera no se ha pronunciado por esta nueva polémica que la envuelve, si bien es cierto la pareja decidió tomar rumbos diferentes, después de nueve años de relación, los siguen relacionando en el medio del espectáculo y cada vez que consiguen una nueva pareja salen a relucir sus nombres.

Publicidad

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: