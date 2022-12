Shakira cancela concierto en Los Ángeles por enfermedad

A través de un comunicado, Shakira informó que se vio obligada a suspender un concierto que tenía programado en Los Ángeles, dentro de su tour El Dorado por un problema de salud.

"Los Ángeles, muchas gracias por darme ayer una de las noches más inolvidables de la gira. Tenía una grandísima ilusión de cantar y bailar de nuevo esta noche con ustedes, pero desde anoche tras el espectáculo me empecé a sentir mal y me levanté esta mañana con un virus. Lamento mucho no poder actuar esta noche", dijo la cantante horas antes de la fecha prevista de la presentación.

La colombiana indicó que el espectáculo cancelado se trasladará al próximo lunes 3 de septiembre.



Este es el comunicado de Shakira:

