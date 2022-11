¿Shakira le hizo ‘pistola’ a Gerard Piqué? Este video desató la polémica en redes sociales

La cantante colombiana Shakira es de nuevo tendencia en redes sociales y todo por un encuentro casual con su expareja, el futbolista español Gerard Piqué. La pareja se vio las caras días después de formar un acuerdo que le permite a la barranquillera llevar a sus hijos a Miami en los Estados Unidos. Lo que busca la artista colombiana es levantar aún más su consagrada carrera musical y que mejor que en territorio norteamericano.

Tras la firma del texto, Shakira y Gerard Piqué se reencontraron en un partido de béisbol de su hijo mayor, Milán. Esta vez el catalán no salió acompañado de su nueva pareja, Clara Chía, sino que apareció con sus padres en el evento deportivo de su primogénito.

Si bien, en un principio Shakira pareció ignorarlo por completo, las cámaras que asediaron a la pareja tomaron una imagen en la que, al parecer, la cantante barranquillera le hizo un gesto obsceno a Piqué, levantando su dedo anular para hacer lo que comúnmente en Colombia se conoce como ‘pistola’.

Las imágenes del video, difundido por un portal de noticias rosa, no fueron claras, pues la lejanía de las cámaras no permitió captar muy bien el gesto. Además, no se sabe a quién miraba en el momento de hacer dicho ademán.

Por su parte, Gerard Piqué hizo caso omiso y siempre estuvo pendiente de su celular. De inmediato las redes especularon sobre el reencuentro de la pareja y sus actitudes al encontrarse en el mismo lugar ante la prensa rosa.

Este es el video que desató el escándalo.

¿Shakira estuvo presente en Qatar 2022?

En la Copa Mundial de la FIFA en Catar, que se disputará hasta el 18 de diciembre, varios artistas rechazaron participar en la ceremonia de inauguración por la falta de respeto a los derechos humanos del emirato. Lo cierto es que la cantante colombiana Shakira fue recordada en la inauguración y su voz retumbó el famoso ‘Waka Waka’.

La cantante colombiana tampoco confirmó su presencia, pero los rumores abundan. Shakira, recién separada del futbolista Gérard Piqué, es habitual de las citas mundialistas.

Shakira, que puso la música oficial a la edición de Sudáfrica en 2010 con "Waka Waka"(This Time for Africa) junto con el grupo sudafricano Freshlyground y, cuatro años más tarde, actuó en Brasil con el éxito "La La La", no acudió de forma presencial a Catar.