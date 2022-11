¿Shakira le fue infiel a Piqué? Con reveladoras acusaciones periodista defiende al jugador español

Gerard Piqué sorprendió al mundo con la noticia de su retiro del club en el que jugó gran parte de su vida, el Barcelona FC. Esto se le sumó a su mediática separación de la cantante colombiana Shakira, después de 11 años de relación.

El futbolista español indicó que la persecución de los medios lo ha afectado emocionalmente, n o solo por la separación de la artista colombiana, sino por su vigilada relación con la tercera en discordia: Clara Chía.

Aunque todas las versiones apuntan a Piqué como el villano de la película, el periodista Jordi Basté, muy cercano al exdefensa culé y quien lo ha entrevistado varias veces, salió en defensa del español.

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán”, señaló Basté en un reconocido medio de comunicación.

La confesión del comunicador encendió de nuevo la polémica y por primera vez dejó a la colombiana como la causante de la separación. Pues hasta el momento se ha especulado que las infidelidades de Piqué fueron los motivos de la ruptura de la relación.

Lo cierto es que hasta ahora no se ha comprobado nada y estas palabras no dejan de ser especulaciones. Por el momento, lo más reciente y que sí es un hecho, es que Piqué ‘aflojó’ un poco en el proceso de custodia de sus hijos y le permitió a la colombiana llevar a Sasha y Milán a Miami. Este era un deseo que tenía la cantante desde que se conoció la separación de la pareja.

Tras casi cinco meses de conocerse la noticia que le dio la vuelta al mundo, tanto la cantante colombiana como el futbolista se vieron las caras; esta vez en presencia de sus abogadas. Allí se acordó que la barranquillera se podía llevar a los hijos de la pareja para Estados Unidos.

