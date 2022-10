Gerard Piqué ingresó y fue silbado en el Camp Nou tras el estreno de 'Monotonía' de Shakira

La cantante barranquillera Shakira estrenó su nuevo sencillo ‘Monotonía’, lo que causó un gran revuelo en todo el mundo debido a que la canción, según algunos, es una dedicatoria directa a su expareja Gerard Piqué.

Durante el compromiso entre FC Barcelona y Villareal en LaLiga, el foco de las miradas se los llevó Gerard Piqué que ingresó al minuto 77 y fue silbado en su propia casa por la afición azulgrana, que algunos lo hicieron en apoyo a la colombiana por el estreno del nuevo tema.

Piqué entró por Koundé al minuto 78, pese a la victoria de los azulgranas frente al submarino amarillo (3-0), los aficionados silbaron al defensor, que en su historial tiene una Copa del Mundo.

La situación dividió opiniones entre la afición catalán, que según algunos no se debería tratar así a una “leyenda del club”, mientras que para otros es lo que “se merece” por lo que pasó con Shakira y son sus consecuencias.

“División en el barcelonismo por Gerard Pique, unos creen que tiene que irse en el mercado de invierno y otros en enero”; “Ya no tiene nivel para jugar en el Barça pero no es un Umtiti o un Lenglet de la vida... Gerard es leyenda del club”; “De ser una insignia del club a que tu propia gente te pite. A esto te ha llevado tu capricho de querer seguir ocupando un puesto que no mereces”, son algunos de los comentarios de usuarios en internet.

Cabe recordar que, Gerard Piqué tiene un amplio palmarés con el FC Barcelona (30): LaLiga (8), Copa del Rey (7), Supercopa de España (6), Supercopa de Europa (3), Mundial de Clubes (3) y Champions League (3).

Además, el defensor hizo parte del equipo de Vicente del Bosque que conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010. Jugó a su vez, con el equipo de Pep Guardiola que logró el sextete en España.

Por otro lado, la nueva canción de Shakira ha sido todo un éxito con más de 13 millones de reproducciones en tan solo un día de estreno. Las cifras son históricas que posiciona la canción de la barranquillera como una de las más escuchas en distintas plataformas.