Shakira lidera los estrenos musicales en Colombia con una apuesta afrobeat

Hablar de música en Colombia es hablar de Shakira como, tal vez, la artista más importante de la historia del país. Sus letras han trascendido fronteras por sus sonidos frescos y llenos de amor, que siempre terminan en los primeros lugares de diversas listas de reproducción.

Ahora, su último sencillo, ‘Soltera’, sin duda no será la excepción. Con una apuesta con influencia del afrobeat, la barranquillera entrega una canción con un ritmo contagioso, que, según algunos, es “perfecta para el verano” pensando en bailar y gozar bajo los ritmos del Caribe.

Esta es la última canción de Shakira

Ryan Castro y Hamilton se unen ‘A poca luz’

Dos sabores diferentes, pero que se mezclan bien en un sencillo para hablarle a un amor lejano de que todo se dé. El 'Cantante del ghetto' traza una nueva dirección con este nuevo tema, en el que combina el 'amapiano' sudafricano y el 'afrobeat' con su ya emblemático sonido reguetonero.

La canción se postula a ser un éxito con esos toques del Caribe colombiano, ampliando así la escena e industria a más regiones del país y unificar en un solo sentido el urbano nacional.

Esta es la canción

Más estrenos musicales esta semana en Colombia

‘Destino final’ de Luis Alfonso y Yeison Jiménez: la colaboración más esperada del género popular colombiana. Una mezcla de sabores que se unifican para hablar de banda y parranda. Los dos artistas referentes del país lanzan este sencillo lleno de sentimiento.

‘Tus Mejores Días’ de Nico Hernández y Santiago Cruz: los dos artistas se unen para entregar este sencillo lleno de amor a la vida. Un mensaje para recordar que los malos momentos son pasajeros, pero que todo tendrá una recompensa de todo el proceso que hay para alcanzar los sueños.

‘Frente al Mar’ de Beéle: este nuevo sencillo de un amor de verano, esos que se cruzan frente a la vista del mar y bajo el calor de la playa. Su letra llena de sentimiento no solo permite cantar a pulmón herido, sino a bailar bajo un ritmo lento.

‘Omega’ de Rosalía y Ralphie Choo: “Es la celebración de haber encontrado lo que querías y la seguridad con la que uno decide quedarse”, dijo la artista española. Y es que esta canción destaca por la potente voz de ella como artista en un sentido profundo de su carrera.

‘Jeva Nueva’ de Jon Z y Myke Towers: este nuevo sencillo destaca por su ritmo lento, pero con la potencia de voz de ambos artistas. La letra trata de un momento íntimo de dos personas que se dejan llevar del momento en un solo momento.

‘Bolerito’ de Mike Bahía: el vallecaucano sigue apostando por usar los ritmos de su región. Este nuevo sencillo, como su nombre lo indica, es un bolero dedicado a un amor con un sentimiento profundo de querer una vida a su lado siempre.

‘Que no se asusten’ de Jhay P: el artista sale con su primer EP tras el éxito de ‘Yo AK’ al lado de Feid. Esta producción cuenta con ocho canciones con una mezcla de sabor y ritmos demostrando la versatilidad del artista en la industria musical.

‘Magnate’ de J Álvarez: sumerge en un torbellino de pasión y anhelo. Las letras pintan un cuadro vívido de una conexión intensa, donde el protagonista anhela revivir esos momentos de complicidad que lo marcaron profundamente.

‘Ibiza Merengue Remix’ de Angel Bleu, Magic Juan y Nino Freestyle: una mezcla de géneros de la música latina moderna hace presencia en este sencillo que cuenta con una base de un merengue para transportar a sus oyentes una base de alegría y de disfrute.

‘Te quiero (tener)’ de Vaneps: las hermanas Magdalena y Montserrat llegan con este sencillo, el cual es una dedicatoria a su mejor amigo que terminó enamorado y, por ende, se terminó la amistad. La frustración y desconcierto de tener que decir adiós porque los sentimientos no eran los mismos.

‘Pequeños inconvenientes’ de Alejandro Fernández: el artista mexicano explora el regional de su país en este sencillo lleno de cariño hacia una persona, que, por desgracia, no sale de la cabeza y por todas partes se encuentran presentes los recuerdos que duelen dejar ir.

‘Alone’ de The Cure: una de las bandas más influyentes del Reino Unido, ha dejado una marca indeleble en la música. Su último álbum, "Songs of a Lost World", comienza con "Alone", una canción que, según Robert Smith, fue la pieza fundamental que dio forma a todo el disco.

‘Muda’ de Dekko: una mezcla de ritmos afro son protagonistas de este nuevo sencillo del colombiano. La distancia y las palabras que a veces no se pueden decir son protagonistas de esta producción, que demuestra la versatilidad del artista en el uso de géneros.

‘El señor de la cantina’ de Hernán Gómez: apuntando a ser himno de la música popular, esta canción trae esos recuerdos entre amigos en medio de algunos tragos y con historias imposibles de olvidar.

‘Patricia’ de Tostao: “Una de las primeras canciones que lanzo en solitario, después de mi álbum ‘Exótico Pal Mundo Vol 1’ donde tuve una gran cantidad de invitados”, dijo el artista de este sencillo, que busca con una fusión de merengue electro revolucionar sus sonidos.

‘El Bebé’ de Wilfrido Vargas: con esta innovadora mezcla de merengue y bachata, aderezada con corales que llevan su inconfundible sello, el maestro nos presenta su primer sencillo en cinco años.

‘Mi otro yo’ de Charlie Zaa y Pancho Barraza: la canción invita a reflexionar sobre el perdón y la importancia del cambio en pareja para mantener un verdadero amor. Un himno capaz de salvar relaciones perdidas.

‘Yin Yang’ de Alanna Peña: una canción que relata una conexión entre fuerzas opuestas, pero que se complementan. “Este lanzamiento marca un punto de inflexión en mi evolución artística, reflejando una búsqueda continua por autenticidad y conexión personal”, dijo.

‘Closet’ de Johann Vera: “Siento que fue algo enviado por Dios o el universo, como queramos verlo”, dijo. Y es que este sencillo comparte partes personales de él que busca un viaje de emociones de cosas que le pasaron.

‘Palmera Nights’ de Drea Dury: “Esta es mi manera de contar como cuando las cosas al rededor nuestro no cambian, somos nosotros los que tenemos que cambiar, así empieza la noche”, dijo la artistas, pues el álbum presenta una narrativa de las opiniones de la atmosfera nocturna.

‘ABC’ de Astra: invita a un viaje introspectivo, donde la desilusión se convierte en un faro que guía hacia la autoconciencia. Sus letras, como pinceladas de vulnerabilidad, pintan un retrato crudo de la lucha por encontrar claridad en un mundo incierto.

‘Inalcanzable’ de Pipe Peláez: la canción llega como un testimonio a la innovación y refleja toda la experiencia que ha acumulado durante dos décadas profesionales.

‘Veo’ de Valka y Gianluca Vacchi: la colaboración incorpora dos puntos diferentes de hacer música, algo moderno de la paisa y lo antaño del italiano. Una colaboración que apunta a ser un éxito de la electrónica.

‘Que se vaya’ de Dareska: narra la historia de una mujer que deja la tristeza a un lado y comienza a disfrutar la vida. Un himno a la superación personal y que las cosas sí pueden mejorar.

‘Ayer y hoy’ de Víctor Rodas: una esencia romántica y especial en esta canción que destaca al artista de su capacidad de mezclar géneros. Una nueva etapa para llevar a un nuevo nivel su carrera.

‘Pretendes’ de Stefany Zabaleta: la cantante barranquillera nos presenta una canción llena de dolor y decepción, dedicada a aquellos que juegan con los sentimientos. Una composición propia producida por David Botero, que busca conectar con quienes han vivido experiencias similares.

‘Dime’ de Clyod: la modelo Stephanny Castillo se une a Mateo en este proyecto, aportando un toque especial a la narrativa visual que acompaña a la canción. Un tema que revoluciona la escena.

‘Al olvido’ de Ana Barbara: la pluma de Joan Sebastian dio vida a esta canción, la cual ha trascendido generaciones y se ha consolidado como un himno en el corazón de los amantes de la música regional mexicana.

‘También me duele’ de Sebas Rubio, Danny Ospina y Andrés Ferrán: una balada pop-regional que cuenta una historia de desamor, compuesta e interpretada por los mismos artistas. El video, filmado en el Oriente Antioqueño por UTrack Studios, captura la esencia melancólica de la canción.