Shakira rompe récord Guinness y logra la gira más taquillera en la historia de la música latina

Shakira sigue haciendo historia. La artista colombiana se convirtió oficialmente en la cantante con la gira más taquillera de todos los tiempos en la música latina, gracias a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, según confirmó Billboard.

La gira ha recaudado 421,6 millones de dólares, superando el récord que hasta ahora ostentaba Luis Miguel con su tour 2023–2024, que alcanzó los 409,5 millones de dólares. Con este logro, Shakira no solo rompe marcas comerciales, sino que también entra al Récord Guinness como la artista hispana más exitosa en giras.



Cifras históricas para Shakira

De acuerdo con las cifras oficiales, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour reunió a más de 3,3 millones de personas en 82 estadios completamente llenos, consolidándose como un fenómeno global sin precedentes para una artista latina.

Uno de los hitos más importantes se registró en Ciudad de México, donde Shakira ofreció 12 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, vendiendo 65.000 boletas por noche y alcanzando un total de 780.000 entradas vendidas. Debido a la alta demanda, se anunció una fecha adicional, que marcará el cierre definitivo de su paso por la capital mexicana.

Tras conocerse la noticia, la barranquillera expresó su emoción por el logro alcanzado después de más de 30 años de trayectoria:



“Romper este récord es un nuevo hito para mí. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago”, afirmó Shakira.

Shakira, un nuevo impulso global

En los últimos meses, la cantante fue distinguida con el Global Touring Icon Award de Billboard, además de recibir nominaciones en importantes premios de la industria musical por el impacto de su gira.

A este éxito se suma el lanzamiento de “Zoo”, canción principal de Zootopia 2, película que ya supera los 1.700 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en la cinta animada más exitosa en la historia de Disney SHAKIRA HIGHEST TOUR.

Con este récord, Shakira reafirma su posición como la artista latina femenina más influyente del mundo, la más escuchada en Spotify y una de las más vistas en YouTube a nivel global. Además, su álbum Las Mujeres Ya No Lloran fue galardonado con el Grammy a Mejor Álbum Latino y se convirtió en uno de los lanzamientos más exitosos de los últimos años.

Todo indica que 2026 llegará con más música nueva y nuevos proyectos, mientras Shakira sigue ampliando una carrera que ya es leyenda.