En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Shakira rompe récord Guinness y logra la gira más taquillera en la historia de la música latina

Shakira rompe récord Guinness y logra la gira más taquillera en la historia de la música latina

La artista colombiana sigue demostrando el alcance global de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', marcando un hito sin precedentes para Colombia y la música latina.

Publicidad

Publicidad

Publicidad