¿Shakira tacaña? Exempleada de la barranquillera la destrozó y defendió a Piqué

La cantante barranquillera Shakira es una de las artistas colombianas más exitosas de todos los tiempos, su carisma, su talento y su inconfundible voz la pusieron en lo más alto de la industria musical. Sin embargo, su vida personal fue marcada recientemente por la separación de su pareja por más de una década: el exfutbolista español Gerard Piqué y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Ruptura amorosa de la que la cantante aún no se ha podido recuperar, pues como lo dijo en una entrevista para Billboard, “creía en el hasta que la muerte los separe”. Es innegable que este hecho marcó la carrera de la artista ya que a través de las letras de sus más recientes canciones, que han sido además éxitos rotundos, Shakira exorcizó todos sus dolores y sentimientos tras el duro momento por el que pasó.

Lilly Melgar, la exnana de Shakira y Piqué a la que estaría dedicada la nueva canción El Jefe Foto: AFP, Youtube Shakira

La autora de temas como ‘Waka Waka’ y ‘Loba’ ha sido portada de miles de publicaciones por su impecable carrera artística, pero también por su vida amorosa y tras más de un año del fin de su relación con el exjugador catalán, sigue siendo foco y centro de atención en los más importantes los medios del mundo que cubren noticias de entretenimiento.

Precisamente, su reciente canción ‘El Jefe’, que habla de la explotación laboral, de lo que tienen algunos trabajadores y que va dedicada a la exniñera de sus hijos, Lilly Melgar, la barranquillera levantó ampolla, pues se cree que es otro tema dirigido a su expareja, quien despidió a Melgar sin justificación alguna y sin su justa indemnización, según medios.

Lili Melgar y Shakira Foto: captura video Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video)

No pasó mucho tiempo desde el lanzamiento de la canción, cuando se registraron las primeras reacciones, una de ellas la de una exempleada de la cantante colombiana quien se despachó contra ella y la acusó de ser tacaña y de tener malos tratos son sus colaboradores.

¿Quién dijo que Shakira es una mujer tacaña?

Cristina Cárdenas, quien desempeñó el cargo de coordinadora de figuración en el rodaje de anuncios publicitarios de la artista en España durante un período de cuatro años, ha emergido en medio de la controversia, dirigiendo sus críticas hacia la cantante barranquillera y expresando su apoyo al futbolista Gerard Piqué.

La mujer dijo que Shakira es una persona altiva y que no se comporta de manera profesional. Comentó: "Cuando alguien proyecta que no desea que nadie se le acerque, que evita el contacto visual, o cuando aparta a una joven que destaca en el rodaje y la desprecia, humilla y señala con el dedo... en ese momento, revela que no posee cualidades de profesionalismo".

"Era nefasto el trato", dice. Y aseguró que la cantante es una "tacaña" y que, además, se comporta de forma "déspota" con las personas que la rodean… En todo lo que respecta a la publicidad he trabajado con ella ... Es que no tiene palabras porque cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y poner de cara a la pared. Es que no hay más palabras".

Posteriormente, profundizó en sus críticas, describiendo a Shakira como "una mujer con múltiples fobias y una gran cantidad de inseguridades". Además, resaltó en que la audiencia desconoce las experiencias vividas por la familia de la cantante y el sufrimiento que Gerard Piqué atravesó.

"En realidad, no tienen conocimiento de lo que ha experimentado esa familia, ni de las dificultades que Gerard enfrentó", dijo.

Este testimonio de Cárdenas arrojó luz sobre posibles tensiones y problemas en el entorno profesional de Shakira, al tiempo que subrayó la complejidad de la vida personal de las celebridades.

Finalmente, siguió con sus ataques y mencionó que considera a Shakira "una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis".

También se refirió a la exniñera y agregó "Con respecto a lo de que ha dado un millón de dólares a Lili… No se lo cree ni harta de fabada asturiana. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer", apuntó.

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado tras estas fuertes declaraciones, quién sí se espera que hable es Gerard Piqué que en próximos días ofrecerá una explosiva entrevista a un importante medio de comunicación.

