Sharon Stone repitió el cruce de piernas de ‘Bajos instintos’ 27 años después

La actriz de Sharon Stone, a sus 61 años, dejó sin aliento a un auditorio repleto de personas, cuando al recibir el premio que la revista GQ otorga a la mujer del año revivió la escena del famoso cruce de piernas de la película ‘Bajos instintos’ estrenada en 1992.

Veintisiete años después de las icónicas imágenes, Sharon Stone brindó un sentido discurso en el que aludió al verdadero valor de las personas.

“¿Se sienten empoderados? Todos y cada uno de ustedes tendrán un momento como el mío. Un momento que cambia tu vida.

Un momento del que podrían estar al tanto cuando suceda o quizás no”, dijo Stone.

“El momento de decidir quién eres es ahora. El momento de decidir qué hacer con la parte tierna, importante, hermosa, salvaje, apasionada y más importante de ti mismo. ¿Qué vas a hacer con eso? Te diré lo que hice con el mío: lo respeté y sugeriría que todos hagan lo mismo.

Porque tenemos todo el derecho de ser poderosos en cualquier forma de sexualidad que elijamos tener. Y a nadie se le permite quitárselo “, agregó.

La actriz contó, además, detalles de la filmación de la escena.

“Estaba sentado en un escenario ruidoso y el director me dijo: ‘¿Podrías darme tus bragas? Porque los estamos viendo en la escena, y no deberías tenerlas’, pero no veremos nada. Yo dije: ‘Claro’. No sabía que ese momento cambiaría mi vida”, narró Sharon Stone.

