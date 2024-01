Sofía Vergara confesó lo que sintió con su transformación en 'Griselda': "Un laberinto mental"

La reconocida actriz colombiana Sofía Vergara se sumergió en un nuevo desafío interpretativo como protagonista de la nueva serie de Netflix, 'Griselda' , dirigida por Andrés Baiz, la cuál se estrenará el 25 de enero. En una entrevista exclusiva con Caracol, Vergara reveló los retos de su experiencia en este proyecto que la llevó a un "laberinto mental" después de 11 años encarnando a Gloria en 'Modern Family'.

La actriz compartió sus inseguridades al enfrentarse por primera vez a un papel dramático en español. Para dar vida a la famosa narcotraficante, Vergara tuvo que someterse a cambios físicos significativos, utilizando peluca, dientes falsos y hasta una nariz postiza.

"Él sabe lo que dice, filmábamos cosas y luego me mostraba un poquito (...) si él me decía tírate en el piso, yo me tiraba. Me decía cosas así todo el tiempo", comentó Sofia en la entrevista.

Destacando la dirección de Andrés Baiz, Sofía confesó que trabajar con un director colombiano que habla español fue una experiencia única. Aunque inicialmente fue un desafío, la actriz descubrió nuevas facetas de su talento y expresó su disposición a seguir las indicaciones de Baiz con devoción.

"Andy", como cariñosamente se refirió a Baiz, expresó su admiración por Sofía, calificándola como un "tesoro nacional". El director, encantado de dirigir la serie de seis episodios, resaltó la transformación fascinante de la actriz en su primer papel dramático.

La serie 'Griselda' no solo se sumerge en el mundo del narcotráfico, sino que también destaca la lucha femenina en dos realidades diferentes. Sofía subrayó la importancia de mostrar las experiencias de estas mujeres, especialmente de Griselda, una madre migrante con cuatro hijos.

"No queríamos mostrar simplemente lo que es el narcotráfico, sino mostrar lo que es la vida de esas mujeres y lo que pasaron en esas situaciones", expresó.

La entrevista también abordó la meticulosa recreación de los ambientes de los años 70 y 80, destacando la creatividad y el trabajo en equipo que implicó. Desde diseño de producción hasta fotografía, maquillaje y vestuario, porque cada detalle fue crucial para lograr la autenticidad de las locaciones, aseguró el director.

Sofía Vergara compartió sus motivaciones más allá de los premios, revelando su conexión personal con la historia del narcotráfico en Colombia. Con emoción, expresó su deseo de retratar a una mujer fuerte y colombiana, en homenaje a su país y a las víctimas de esta realidad.

Sería mentira decirte que no me quiero ganar algo, aunque realmente eso no es lo que estaba buscando, yo solo quería un personaje que yo pudiera sentir (...) yo viví en esta época del narcotráfico en Colombia, de hecho a mi hermano lo mataron, ya que desafortunadamente estuvo involucrado en este negocio. Yo se lo que el narcotráfico hizo con nuestro país y con nuestras familias, entonces mas allá de premios o no premios, era hacer una mujer fuerte, colombiana dijo Sofia.

La actriz también manifestó su alegría por trabajar con destacados colegas como Karol G, Alberto Guerra y Paulina Dávila, destacando el elenco de sus sueños que se formó para este proyecto. Para Sofía, esta oportunidad de colaborar con artistas admirados fue inesperada y emocionante, elevando aún más el significado de su participación en 'Griselda'.