Sorpresas en el Desafío: el corte de pelo como castigo que impactó a los participantes de Alpha

Emociones encontradas se vivieron en el Desafío The Box esta noche de jueves. En la casa Alpha tres integrantes del equipo fueron rapados, entre ellos una mujer.

Tiffi, entre lágrimas, aceptó recibir el castigo en sacrificio por sus compañeras.

"No hablo porque saben como me pongo, no voy a hablar", dijo llorando Tiffi mientras era rapada.

"Eres grande Tiffi", " eres valiente", "eres una mujer fuerte", fueron las palabras de sus compañeros a Tiffi cuando le cortaban el cabello.

Por otro lado, mientras los del equipo Alpha lloraban con Tiffi por su corte de cabello, el grupo Gamma se alistaba para celebrar.

Como si fuese una recompensa, Tiffi fue invitada a la fiesta junto a participantes de otros equipos, pero no todo salió como esperaban.

Vea aquí el video del momento en que rapan a Tiffi.

Por uno pagan todos

Luego de disfrutar de la fiesta, la decisión de guardar cocos, cuando esto está prohibido, le trajo difíciles decisiones al equipo Gamma.

Esta falta de los Gamma hizo que dos de sus integrantes fueran al ‘Desafío a muerte’.

Vea aquí el momento en el que sancionan al equipo Gamma.