Super Bowl 2024: así fue el show de Usher en el medio tiempo; le llueven memes

En el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024, Usher fue el artista principal con una actuación que incluyó coreografías impactantes y trajes extraordinarios. Aunque el reconocido músico recibió elogios por su presentación, las redes sociales no tardaron en inundarse de memes y críticas.

Esta no fue la primera vez que Usher en el escenario del medio tiempo, ya que en 2011 sorprendió al público al descender del cielo, amarrado a un cable y vestido de blanco, para unirse al grupo Black Eyed Peas en el Super Bowl XLV. Al enterarse de que sería el artista principal este año, Usher expresó su emoción: "Es un honor en mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto de mí antes".

La actuación comenzó con Usher interpretando su éxito 'Caught Up', cautivando al público con su energía y talento. La primera invitada especial fue Alicia Keys , quien se unió a Usher en el escenario para interpretar uno de sus mayores éxitos, 'If I Ain't Got You', seguido de 'My Boo'. La colaboración fue recibida con entusiasmo y el público coreó junto a los dos artistas.

A pesar de las sorpresas y colaboraciones con will.i.am, Ludacris y Lil Jon, muchos fans expresaron su decepción por la ausencia de Justin Bieber en el escenario. Las expectativas eran altas, pero Bieber no hizo acto de presencia, dejando a algunos seguidores con ganas de más.

Sin embargo, lo que realmente se apoderó de las redes sociales fueron los memes que inundaron la plataforma en respuesta a la presentación de Usher. Algunos usuarios expresaron su descontento con la actuación, creando memes humorísticos que rápidamente se volvieron virales.

Memes que dejó la presentación de Usher en el Super Bowl 2024

Están más buenas las reacciones de Taylor Swift que el partido del #SuperBowl y el #Halftime de Usher. 😴🫣pic.twitter.com/H7iSqwKo1Y — Sala Geek (@Sala_Geek) February 12, 2024

The weekend y usher peleando para ver quien se lleva el titulo del halftime más aburrido de la historia pic.twitter.com/eIxz7ertTS — Leito (@Leomarce27) February 12, 2024

