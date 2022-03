Taylor Hawkins y Kurt Cobain: las devastadoras pérdidas de Dave Grohl, vocalista de Foo Fighthers

El destino parece ensañarse con uno de los grandes exponentes del rock, Dave Grohl, quien sufrió en la noche del viernes otra dura pérdida, no solo en su vida artística sino personal: la muerte del baterista Taylor Hawkins , quien fue hallado sin vida en una habitación de hotel en el norte de Bogotá.

Hawkins, quien hizo parte de la íconica banda Foo Fighthers durante 25 años, se convirtió en una especie de 'hermano' para Grohl, quien ya había padecido un fuerte suceso en su vida, el 5 de abril de 1994: la muerte del cantante Kurt Cobain, con quien integró la banda Nirvana. Una fecha que lo marcó para siempre.

Publicidad

"Solo conocí a Kurt durante unos tres años y medio, pero en ese tiempo pasamos por varias vidas. Las canciones de Kurt tocaron el mundo", dijo Dave en su autobiografía, titulada 'The Storyteller: Tales of Life and Music', en un suceso que partió en dos su existencia, cuando tenía apenas 28 años.

La relación con Hawkins, a diferencia que con Cobain, fue mucho más profunda, entre otras por el largo tiempo que compartieron juntos en los escenarios y fuera de ellos. Ambas muertes sin duda resultan devastadoras para un cantante que se ha transformado en un 'padre' del rock.

"Por supuesto que (con Kurt) nos queríamos. Éramos amigos. Pero, ya sabes, había una disfunción en Nirvana que, en Foo Fighters, no existe. Tienes que darte cuenta, además, que desde que me uní a Nirvana hasta que la banda finalizó su recorrido solo pasaron cuatro años. No fue un largo periodo de tiempo. ¿Me llevaba tan bien con Kurt como me llevo con Taylor Hawkins? No", expresó Grohl en 'The Big Issue'.

Publicidad

La llegada de Taylor a Foo Fihgters se dio tras la renuncia en 1997 del baterista William Goldsmith. Desde entonces forjaron una exitosa carrera juntos y una estrecha amistad hasta el día de su deceso, que se produjo en la víspera de su presencia en el Festival Estéreo Picnic.

"Dave y yo parecíamos hermanos perdidos de una manera extraña. Teníamos un ambiente similar y no sé por qué. Recuerdo que mi amigo tocaba con los Foo Fighters antes de conocer a Dave y les veía hacer el tonto entre bastidores. Me dijo: ‘Ese tipo podría ser como tu hermano‘", reveló Hawkins al portal especializado NME.

Publicidad

Incluso Dave le dedicó a Hawkins 'On the mend', una canción que le compuso cuando este pasó por un traumático momento. "La escribí cuando él estaba en coma por sobredosis. Es sobre Taylor, nunca le he dicho que es para él. Es una canción de amor que habla sobre un amigo moribundo. Pensé que se daría cuenta pero nunca hemos hablado del tema", confesó.