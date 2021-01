Tener un avión es un estrés, voy a seguir llorando si me compro otro: Maluma

En medio de una entrevista con el cantante Nicky Jam , en su programa de YouTube ‘The Rockstar Show’, Maluma confesó la emoción que sintió tras comprar su avión privado y la polémica que generó por llorar en un video por su nueva adquisición.

"Cuando me compré el avión, le dije a un parcero sube esta experiencia porque quiero mostrarle al mundo entero mi emoción, porque me he jodido con cojones para poder tenerlo", dijo.

Asimismo señaló que, aunque quería inspirar a la gente con el video, este se convirtió en una polémica en redes sociales porque compró un avión y estaba llorando. "Les digo claro, y voy a seguir llorando mil veces, y si me compro otro lo volveré a hacer”, expresó.

Maluma afirmó que tener un avión es algo estresante, pero que lo compró porque es una necesidad, más allá de un lujo, dijo que es bastante costoso tenerlo.

“Tener un avión es un estrés, el costo, lo que hay que pagar, todo eso, no es solo lo compro y vamos. No me arrepiento de tener mi avión, pero eso le falla una cosa y otra, que la tuerca, pero todo vale la pena y por eso he trabajado para tener mis cosas”, agregó.

Por otro lado, los artistas hablaron de los éxitos musicales del paisa, su rol como actor con Jennifer López , entre otros temas.

Publicidad

A continuación mire el video de Maluma hablando sobre la compra de su avión con Nicky Jam: