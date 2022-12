Tengo vocación de cantante desde niño: Abelardo de la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella, quien lanzó este viernes una producción musical, aseguró que el disco con nueve canciones es un sueño cumplido.

“Yo tengo vocación de cantante desde pequeño, lo que pasa es que un cantante de ópera en Montería sería tanto como cantar vallenato en Alemania”, aseguró el abogado.

“Es una de mis pasiones aparte del derecho”, aseguró el abogado.

Sobre las críticas que ha recibido, el jurista aseguró que nunca le ha importado el qué dirán.

“A mí no me preocupa qué piense la gente o qué digan de mí. Ni siquiera los halagos me encandilan y los ataques no me molestan. Lo único que me preocupa es cómo me recuerden mis hijos, mi esposa, mi familia, mis amigos, la gente que yo quiero”, sostuvo.

De la Espriella aseguró que su objetivo real es hacer lo que siempre ha anhelado.

“No pretendo ganarme ningún premio con esto, ni llenar estadios ni nada. Quise cumplir un sueño”.

