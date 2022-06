¿Trabajaron como vigilantes? Tarzán y Duván del Desafío The Box relataron curiosa anécdota

El ambiente y la convivencia en el equipo Alpha del Desafío The Box resulta confortable para que sus integrantes cuenten diferentes anécdotas de sus vidas. Esta vez, Tarzán y Duván les contaron detalles a sus compañeros de lo que fueron sus empleos anteriores.

Duván fue el primero en abrirse con los demás Súper Humanos. Les narró que, como vigilante, trabajó en un hospital abandonado y en un centro comercial, debido a la necesidad de dinero por la que pasaba.

“Primero, me tocó cuatro turnos de vigilante en un hospital abandonado. Me asustaban. Escuchaba pasos, risas y todo eso. Duré cuatro días desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana; de ahí salía a un centro comercial pequeño a otro turno de ocho horas”, detalló Duván.

A lo que, entre risas, Tarzán le respondió que preferiría que lo pusieran a “picar leña con hambre”. Pero su compañero le explicó que lo hacía porque necesitaba el dinero, aunque la empresa “no pagaba bien”.

El turno llegó para Tarzán, cuya experiencia fue mucho más jocosa que la del otro integrante de Alpha, pues le cubrió un turno a un amigo suyo en una construcción y se quedó dormido mientras lo hacía.

“El jefe me dijo que me iba a dejar pasar esa. Al otro día llegué y para no dormirme me monté arriba de un palo donde había una poli sombra, pero terminé quedándome dormido ahí”, señaló.

