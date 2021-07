¿Traición en Beta? Las estrategias salen a la luz para llegar a la fase final del Desafío

Este martes en el Desafío de sentencia y bienestar, Alpha y Beta se enfrentaron en el Box blanco en una prueba de habilidad y destreza.

Aunque la victoria fue para Beta y, en un principio, parecía que el sentenciado al Desafío a muerte no tendría discusión, ‘Olímpico’, las estrategias entre los participantes revelaron que podrían sentenciar a un mismo integrante del equipo.

Beta acordó que Pipe eligiera a quién enfrentaría en el Box negro para llegar a la semifinal del Desafío, pero, cuando llegaron a la casa, los integrantes de Beta hablaron de sentenciar a Esteban, porque “era más fácil sacarlo”.

De hecho, Madrid trató de convencer a Karen para que votara contra Esteban, pero ella se negó inmediatamente.

“No, yo no voy a votar. Lo siento. Sentenciar a alguien del equipo me parece muy h… No me importa que estés tú ahí”, le dijo Karen a Pipe.

Vea aquí la estrategia en Beta:

Sin embargo, a pesar de todas las conversaciones, finalmente Pipe escogió enfrentarse a ‘Olímpico’ en el Desafío a muerte.

Vea aquí la sentencia de Beta a ‘Olímpico’: