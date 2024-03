'Tres días en Cartagena', una canción con el toque de Carlos Vives y Rozalén

Carlos Vivesse une a la española en su nuevo sencillo 'Tres día en Cartagena', una canción que mezcla al Caribe colombiano con los ritmos ibéricos musicales. Para la creación de esta, el samario actuó como un maestro para la española, que se dejó llevar por la naturalidad de Cartagena para inspirarse.

Según Rozalén, pasar tres días en Cartagena es como recibir "un abrazo entre culturas", perfecto para fortalecer relaciones y aprender de la diversidad, ya que la mezcla enriquece y llena todo de vivacidad. La cantante, quien se enamoró de Cartagena de Indias hace un año, ahora le rinde homenaje a la ciudad con la colaboración de Carlos Vives, quien la introdujo en los encantos cartageneros.

"Cuando ella me mostró la canción fue entender que quería acercarse de eso que vivió en Cartagena. Desde los orígenes de la música, entendí desde que me lo mostró y he sido como un guía para acercarle a los patrones cartageneros (...) Empezó a esta canción para conectarse con este mundo", dijo Carlos Vives.

La preventa del próximo álbum de Rozalén ofrecerá una experiencia única, que incluirá una serie de postales exclusivas diseñadas para transmitir afecto. Habrá un total de 13 postales, una por cada canción del álbum, cada una acompañada por unas líneas escritas personalmente por la artista.

Carlos Vives pone de fiesta a Ecuador en el cierre de su 'Tour de los 30'

El cantante colombiano Carlos Vives llenó este jueves de color y algarabía el cierre de su 'Tour de los 30', con los últimos conciertos que le quedaron pendientes de esta gira, cuya cuenta comenzó a saldar en Quito, antes de acabar el sábado en la sureña ciudad andina de Cuenca.

Hasta en dos ocasiones se había tenido que aplazar la gira de conmemoración de Vives por sus 30 años de trayectoria musical, pero la espera valió la pena para el público ecuatoriano, pues lo hizo acompañado de amigos, entre ellos el venezolano Carlos Baute.

Vives encandiló desde el escenario en un minucioso recorrido por su afamada trayectoria musical, donde en compañía de sus invitados, puso un toque de fiesta en la noche capitalina de Quito.

El cantante colombiano recordó que la primera vez que visitó Quito vio la muerte de cerca.

Carlos Vives Foto: AFP.

Fue cuando escenificó 'Escalona' en el albero de la Plaza de Toros Quito, que estaba a reventar y llena de energía, y ahí sufrió una descompensación de salud en pleno escenario.

Dijo recordarlo bien, pues pensó que incluso podía morir, pero afortunadamente eso no pasó y ahora lo recuerda como un cuento y aseguró sentirse feliz que ahora pueda festejar en esta capital andina sus tres décadas de carrera artística.

Por eso saludó con euforia a los quiteños que lo acompañaron esta noche en el coliseo General Rumiñahui, que estuvo casi repleto y que vibró con la música del colombiano.

Con mucha energía y gran emoción del público sonó 'Pa' Mayte', canción que prendió a los asistentes para continuar con 'Ella es mi fiesta' y 'La cartera', y seguir con una muy coreada 'Fruta Fresca' que hizo revivir entre el público quiteño las grandes hazañas del oriundo de Santa Marta.

Su invitada especial fue la colombiana Maia, que cantó su mítica 'Niña Bonita', lo que despertó la alegría del público, para proseguir a dúo con 'Déjame entrar'.