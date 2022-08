Un actor de "Mi pobre angelito" será investigado por presunta violación

'Mi pobre angelito', una de las películas insignia en la época de navidad sigue dando de qué habla con el pasar de los años. La cinta marcó la infancia de millones de personas y es el producto que nadie se pierde.

Sin embargo, los actores de la cinta no han tenido las mejores experiencas después de grabar la cinta. ‘Kevin McCallister’, interpretado por Macaulay Culkin ha sido foco de varias polémicas por su comportamiento.

Publicidad

En este caso el nuevo problema viene por Devin Ratray, el actor que interpretó a Buzz McCallister, el hermano mayor de Kevin.

“La policía de Nueva York se toma muy en serio los casos de agresión sexual y violación, e insta a cualquier persona que haya sido víctima a presentar un informe policial para que podamos realizar una investigación exhaustiva y ofrecer apoyo y servicios a los sobrevivientes", explicó CNN.

Le puede interesar

Al parecer Ratray abuso el 21 de septiembre de 2017 de una de sus amigas: Lisa Smith. En su momento la mujer denunció que se reunió con el actor a tomarse algo. Después se desplazó con él a su apartamento y allí aparentemente la drogó.

“Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, dijo Smith a CNN .

Publicidad

La mujer enfrentó a su agresor después de lo sucedido a lo que él negó todas las acusasiones en su contra.

"En el otoño de 2018, casi un año después de que Smith denunciara por primera vez su agresión a la policía de Nueva York, dijo que se encontró con un contenedor de almacenamiento con la ropa que llevaba puesta la noche de la supuesta agresión, específicamente el suéter que llevaba puesto. se cree que puede haber tenido evidencia de ADN en él. Le contó al detective de la policía de Nueva York sobre su descubrimiento y se lo envió por correo. No supo nada del detective después de que le envió la ropa", reveló el medio.

Publicidad

Le puede interesar: podcast 'Bien Puesto'