‘Usted qué haría’, el show de ‘Jhovanoty’ en el que los asistentes deciden lo que pasa

El humorista Jhovany Ramírez, más conocido como ‘Jhovanoty’, pasó por los micrófonos de Agenda en Tacones y habló sobre ‘Usted qué haría’, su stand up comedy, del que dijo será el primer show en el que los espectadores tienen una directa participación.

‘¿Usted qué haría?’ se presentará los próximos sábado 30 y domingo 31 de agosto en el teatro Astor Plaza de Bogotá.

“Es un show muy limpio, con humor blanco. Me he enfocado en que el show sea stand up family y que disfrute toda la familia”, manifestó.

“Es el primer show de stand up comedy en el mundo donde el público desde su teléfono celular podrá participar de la historia y de lo que está pasando”, explicó sobre su novedoso espectáculo.

En ese sentido, dijo que los espectadores desde su celular podrán votar en una encuesta sobre diversos temas que quieren que sean llevados al escenario por él.

“Hay varias formas para votar. Una de ellas es a través de encuestas en Instagram stories, otro a través de una ruleta en una aplicación que tenemos en el escenario y otra por gritos e histeria de la gente”, precisó.

“El show es digital, interactivo y diferente”, enfatizó el comediante, quien agregó que durante tres fragmentos, el espectáculo será de los asistentes y serán ellos quienes lleven el rumbo de la historia.

