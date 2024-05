Venesti, de Guapi, Cauca, al mapa de los Billboard: “Tengo el sabor del Pacífico”

El género urbano en Colombia ha logrado un crecimiento importante en la industria musical no solo de la región, sino a nivel mundial. Si bien esto es gracias en su mayoría a los artistas antioqueños como Feid, J Balvin, Maluma, Karol G, Blessd, entre otros, ahora, Cali, está entrando en esa escena con una ola de nuevos ritmos y algunos como Pirlo, Esteban Rojas o Venesti vienen en crecimiento exponencial en este mundo.

Este último, que, según él, ha entrado en su escena teniendo como base las raíces del Pacífico colombiano que se mantienen presentes en sus canciones que día a día lo ponen en el mapa de un género que cada día es más querido en la industria musical.

"Creo que Cali está teniendo su oportunidad. Los artistas están siendo ellos, no quieren copiar lo que hacen en otro lado, sino que son ellos. Cantando con su jerga. Cali es una ciudad que me adoptó, pero yo vengo de Guapí, Cauca, eso es lo que represento (...) La esencia de mi música está ahí, en los ritmos del Pacífico, para que eso pueda mostrarse al mundo", manifestó Venesti en diálogo con Blu Radio.

Y es que el ha "navegado" en las aguas de mezclar el urbano con el afro beat, que, según él, ha funcionado en la escena musical. Reconoció que en Medellín tienen una industria ya construida en donde crecer puede llegar a ser mucho más rápido; pero más allá de eso es la conexión con su productor, algo que ha logrado con Milo, el suyo, tanto así que ni él cree que pueda recrear sonidos que ni conoce concretamente.

"Él lo entiende perfecto. Yo lo llamo, papi quiero esto y esto, él lo hace tal cual quiero. Hemos llevado esto a otro nivel (...) Realmente tengo dos años de carrera, soy un veterano en la música, pero en mi carrera soy un artista nuevo. He tenido nominación a cuatro, cinco premios. He cantado algunos premios o he presentado, como fue en los Nuestro, o en los Latin American Music Awars en Las Vegas", añadió.

Con dos años de recorrido, Venesti da gracias al niño que creyó en sí para lanzarse en la música y más en un hogar donde las posibilidades son más difíciles: "Le agradezco por soñar, por cometer errores y por muchas cosas más. Porque ahora la batuta la coge Venesti", añadió.

Su más reciente sencillo fue 'Toto' con Randy, el cual da muestra a esos ritmos a los cuales él es fiel, buscando un estilo propio sin querer copiar un modelo urbano que, tal vez, ya existe.