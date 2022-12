Verónica Castro confirmó que no estará más en La casa de las flores

Verónica Castro, quien le dio vida a Virginia de la Mora en la famosa serie La casa de las flores, de Netflix, anunció que no estará en la siguiente temporada.

Aunque hubo varias conversaciones con los directivos de Netflix, y preparaban algo especial para su personaje, lo cierto es que no llegaron a un acuerdo con sus apariciones en la exitosa serie.

"Así se dio. Ya estaba pactado y después me llaman para hacer unos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no, o es todo o es nada, ya sabes que así soy yo. Es un definitivo no y así quedó ya", dijo Verónica Castro.

La noticia ha dejado sorprendidos a los fanáticos de La casa de las flores quienes la consideran un personaje de gran importancia para la trama.