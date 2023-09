Video: fuerte pelea de pareja se llevó las miradas en el concierto de Taylor Swift

El esperado concierto de Taylor Swift en México , parte de su exitosa gira, atrajo a miles de seguidores que esperaban ansiosamente el espectáculo. Sin embargo, una pareja protagonizó un incidente inesperado que se volvió viral en las redes sociales.

Liz Monroy, una usuaria de redes sociales, capturó el tenso momento en el que una joven discutía con su novio, quien la miraba en silencio con lágrimas en los ojos. La pareja, que había comprado el paquete VIP para la experiencia se encontraba en medio de una acalorada pelea minutos antes de que Taylor Swift hiciera su entrada triunfal en el escenario.

La reacción de los internautas El video de la pareja peleando se volvió viral en cuestión de minutos, acumulando más de dos millones de reproducciones. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos de ellos destacando la actitud del joven que decidió alejarse de la discusión y otros cuestionando la reacción de la chica justo antes del concierto del año.

Estos fueron algunos de los comentarios: "Ellos compraron el paquete súper VIP que te incluía la experiencia all too well 4DX", "Me pasó algo similar, se enojó conmigo por tardar unos minutos ya que le compré flores y una sudadera y en todo el concierto nunca me volteo a ver", "No entiendo ambas partes, porque hacer drama justo ese día", "ayyy no, qué flojera estar aguantando dramas cuando puedes ver a la reina".

Mientras algunos internautas encontraron humor en la situación, otros aplaudieron la decisión del joven de alejarse de la discusión y centrarse en disfrutar del espectáculo de Taylor Swift. La pregunta que quedó en el aire fue por qué la pareja eligió este momento para discutir, cuando estaban a solo minutos de presenciar a su ídolo en vivo.

El concierto de Taylor Swift en México estuvo lleno de momentos emocionantes, pero la pelea de esta pareja sin duda dejó una huella inesperada en el evento.

