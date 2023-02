Video: Justina Miles, la intérprete de señas que se robó el show de medio tiempo del Super Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl era uno de los espectáculos más esperados y, esta vez, Rihanna fue la encargada de subirse al escenario para cantar sus mayores éxitos luego de estar alejada de la música por casi siete años. Aunque hubo opiniones encontradas por su show, los usuarios en redes sociales destacaron un hecho que muchos calificaron como “impresionante”.

A través de Twitter e Instagram se hizo viral el video de Justina Miles, una joven intérprete de lenguaje de señas que estuvo presente durante todo el show de Rihanna, quien se encargó de hacer la traducción en señas para las personas sordo mudas en paralelo al evento en vivo de la NFL.

Lo que llamó la atención de los miles de televidentes del mundo fue la energía y los movimientos de Miles, quien no se limitó a hacer solo la interpretación, sino que bailó y le puso todo el flow al tiempo que ‘Riri’ iba cantando su repertorio.

"Valoro la oportunidad de hacer posible que todas las personas sordas disfruten de estas canciones y que no se pierdan la experiencia completa del Super Bowl", comentó Justina en diálogo con el medio CNBC antes del partido, que es uno de los eventos deportivos más vistos del año.

Así fue el show de Rihanna

Vestida completamente de rojo, Rihanna ofreció este domingo, en el descanso del encuentro de la Super Bowl entre Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, su primer concierto en siete años en una acrobática y sensual actuación mostrando su nuevo embarazo.

Para esta retransmisión, vista por más de 100 millones de espectadores, la artista barbadense que en mayo pasado fue madre de su primer hijo, cantó media docenas de canciones, entre ellas "Bitch better have my money", "We found love", "Work" o "Diamonds" en una "celebración" de su catálogo, como ya había anunciado.

Subida en una de las varias plataformas suspendidas por arneses que sobrevolaron el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) y arropada por decenas de bailarines vestidos de blanco en otras plataformas y en el suelo, lo más comentado fue la barriga que dejó ver el buzo abierto desde la cadera y un cinturón que acentuaba su embarazo, confirmado por sus representantes.

