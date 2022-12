Vienen haciendo memes con mi edad desde que tengo 25: Amparo Grisales

La ‘diva’ colombiana, que hace poco compartió una foto de su mamá a los 60 años, decidió ponerle buena cara a los chistes que circulan en internet sobre su edad.

Todo comenzó cuando la cuenta @ColomnianoYo trinó un chiste que ha hecho con la artista, pero con el coyuntural tema del plebiscito.

“Antes de votar en el PLEBISCITO, piensa en la clase de país que le queremos dejar a @Amparo_Grisales #SiAlSonDePaz”.

Ante esto, Grisales respondió de una manera inteligente y sarcástica, algo que celebraron cientos de usuarios de Twitter y que seguramente no se esperaba la gente de @ColomnianoYo.

“Me lo van dejando limpio de tanto pesimismo,envidia,odio!Yme lo dejan lleno de amor,solidaridad y PAZ!Porfa!Yo veré!”, le respondió ella.

En entrevista con La Nube de BLU Radio, la actriz explicó que no le incomodan las burlas y lo que hace es divertirse día a día.

“Que hagan memes con mi edad no me incomoda, me los vienen haciendo desde que tengo 25”, manifestó.

“Lo tomo con mucho humor y con mucha tolerancia porque la verdad no me sacan la piedra”, añadió.

Finalmente, anunció que lanzará en octubre un libro con la editorial Planeta llamado ‘Mi sabia naturaleza’ donde entrega tips para asumir el reto de mejorar su salud física y mental sin sacrificios.

“He sabido aprender a convivir con la naturaleza, con sus sabores y también la respiración”, finalizó.