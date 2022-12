Viral: Así respondió un hombre afroamericano a una mujer racista en el aeropuerto

La reacción de un hombre negro se ha hecho viral tras contestarle a una mujer blanca que tuvo comentarios racistas contra él.

El hecho ocurrió en el aeropuerto Ronald Reagan de Washintong cuando una mujer blanca se ofendó al ver a Emmit Eclass en la sala de espera de primera clase en el aeropuerto. Incluso la mujer dudó que él hubiese pagado el valor del pasaje

Publicidad

La conversaciòn entre ellos comienza cuando la mujer exclama: "Disculpe, creo que puede estar en el lugar equivocado que necesita para dejarnos pasar. Esta línea es para el abordaje prioritario" y el hombre le contesta "Priroitario es primera clase correcto?,a lo que la mujer responde "Sí... ahora disculpen los van a llamar después de que nosotros abordemos".

Publicidad

Sin embargo, el hombre no se inmuó y le contestó "poniéndole el pasaje en la cara "puede relajarse señora estoy en el lugar correcto, he estado aquí más tiempo, así que usted puede abordar después de mí", la mujer furiosa le contesta "debe ser militar o algo así, pero hemos pagado por nuestros asientos así que aún debería tener que esperar" y finalmente Emmit contesta "No estuve en las fuerzas militares. Solo soy un negro con dinero.

Publicidad

La respuesta se ha hecho viral en redes sociales y la respuesta del hombre ha sido aplaudidad por los usuarios.