Viuda de Martín Elías ataca a los ‘amigos’ de su esposo en el aniversario de su muerte

Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante de música vallenata Martín Elías, a solo pocos días de cumplirse un aniversario más de la muerte de su esposo, hizo una contundente y dura publicación en Instagram en contra de supuestos amigos del artista que lo habrían demandado.



“El 14 de abril más de uno se dará golpes de pecho en redes hablando del dolor tan grande que les dejó Martín, pero no salen mostrando las demandas laborales que están llevando a cabo, según ellos, porque su jefe no les daba lo justo y legal”, escribió Dayana Jaimes.



Lea también: La reacción de Dayana Jaimes durante homenaje de Carlos Vives a Martín Elías



La mujer, quien en la actualidad además de ejercer su profesión como periodista se convirtió en una reconocida influencer en redes sociales, les pidió coherencia a aquellos que aseguran haber sido amigos de su esposo.



Lea también: Emotiva carta de Dayana Jaimes a Martín Elías tras cumplir tres meses de muerto



“Coherencia señores, coherencia, el mejor homenaje que pueden hacer es ser agradecidos y no venir a exigir algo que jamás le manifestaron a él en vida”, puntualizó.



La publicación alcanzó más de 30 mil ‘likes’ en Instagram. Sin embargo, los comentarios no se visualizaron porque, al parecer, Dayana los habría desactivado.



Publicidad