Vocalista de Reik revela que se sintieron discriminados por hacer pop

Nacieron en 2003 siendo unos "niños", dice Julio Ramírez Eguía sobre los inicios de Reik. Y es que la agrupación mexicana apareció en un punto clave de la transformación digital en la música cuando la disqueras se veían inundadas porque menos gente compraba discos.

Época que fue difícil en muchos aspectos, según Ramírez en entrevista con Rolling Stones, pues se llegaron a sentir discriminados por hacer pop. Esto porque en ese momento había unos géneros musicales muy marcados que llevaban a que les dijeran que "no eran los genuinos".

“Porque no éramos ‘los genuinos’. Éramos los poperos, no éramos Zoé o Café Tacvba, no teníamos credibilidad”, dijo el vocalista. Sin embargo, en 2023, considera que hay un renacimiento al pop mexicano, género que por años lo ha mantenido en el marco y que incluso los obligó a retornar a los escenarios ante el éxito de sus canciones.

Después de casi 20 años de carrera, Reik quiere seguir revolucionando el pop y seguir llevando a lo más alto la música latinoamericana. La banda, formada en Mexicali, México, en 2003, ha superado los obstáculos de la industria musical, manteniendo su esencia y su estilo único.

El trabajo con Juan Gabriel le dio a Reik la oportunidad de aprender de uno de los mejores artistas de la historia de la música latina. La colaboración fue un éxito comercial y de crítica, y ayudó a consolidar a Reik como una de las bandas más importantes del pop latino.

Reik continúa cosechando éxitos, y su música sigue resonando con el público de todo el mundo. La banda es un ejemplo de que, con esfuerzo y dedicación, es posible lograr los sueños, incluso en medio de las adversidades.

