Vuelve la emblemática banda Los De Adentro a recorrer varias ciudades de Colombia; conozca cuáles

Siempre hay ‘Una canción’ que conecta con los recuerdos de una época de la vida, en la que se puede sentir ‘Como un niño’ o en la que se reviven los amores a los que se les dice ‘No más’ o a los que se catalogan como un ‘Dulce misterio’.

Esas son las emociones que la banda barranquillera ‘Los de Adentro’ reúnen en el show de dos horas que entregan en Los de Siempre – Colombia Tour 2025, la gira del reencuentro en la que empezó el pasado 14 de agosto en su ciudad natal.

Por primera vez, esta banda ofrece un show en vivo con dos vocalistas: Joe Carvajal y Brayan Visbal, quienes en el pasado se han encargado de interpretar las canciones con las que se este grupo se hizo un lugar en la historia del rock en español.

Su espectáculo es una fusión íntima de calidez y energía, en el que las canciones de siempre comparten un lugar con temas reversionados al estilo de Los de adentro, en los que el particular timbre de voz de Joe resuena como un sello imborrable.

Esta gira incluirá ciudades como Montería, Medellín, Manizales, Armenia, Ibagué, Cali, Popayán, Bogotá, Villavicencio, Tunja, Bucaramanga, Santa Marta y Cartagena.