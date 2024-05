Westcol insulta a hinchas mexicanos de la Kings League por abuchearlo: "¡Son otakus!"

Finalmente, dio inicio al Mundial de la Kings League de Gerard Piqué. Este domingo, 26 de mayo, se dio un duelo que se llevó las miradas de todo los seguidores de este torneo por el choque entre Westsantos y Aniquiladores F.C, de Westcol y JuanSGuarnizo, respectivamente. Durante el compromiso, el antioqueño fue criticado por los insultos que lanzó en contra de algunos asistentes que lo abuchearon.

''¿Esos maricas me están abucheando? ¡Fxck you! Pa ustedes hijuepu*. Ustedes al lado mío no son una mierda'', fueron las palabras de Westcol que no cayeron bien en la comunidad de la Kings League. Las críticas al colombiano tuvieron que ver también porque, días antes, dijo en un directo que si alguien era capaz de abuchearlo de frente este le respondería con un golpe para que "aprendieran a respetar".

Y es que el paisa no es muy querido en México por sus constantes comentarios en contra de la comunidad del colombiano JuanSGuarnzo, quien sí es bastante querido en este país. En varias ocasiones en sus redes sociales entre ambos se han dado algunas discusiones en redes sociales y, en especial, con insultos por parte del antioqueño en contra del tolimense y su esposa, Arigameplays, a quien incluso trató de de pu* por las fotos que sube en sus redes sociales.

"Me imagino que todo el mundo me va abuchear, no?. Yo diré algo, a mí me llega a abuchear en persona un malp* seguidor de esas gonorr* lo juro que lo enciendo. Yo soy pequeño, pero voy con mucho gato. No quiero que me abucheen, entonces piénselo dos veces antes de abuchearme o de decirme algo, yo no copeo de redes ni de cámaras ni de nada. A mí no puede llegarme un hincha de Aniquiladores a gritar en la cara: 'hp', ¿hp', le agarro ese pelo y lo motilo. Eso está lleno de otakus allá, eso será un experiencia heavy", dijo.

