'Wicked' y 'Five Nights at Freddy’s 2', los estrenos más destacados de HBO Max en julio

Llega el mes de julio y, como es habitual, las plataformas de streaming actualizan su catalogo con nuevas producciones en series y películas, algunas inéditas y exclusivas. En el caso de HBO Max, 'Wicked' y 'Five Nights at Freddy’s 2' serán los dos más importantes de este inicio.
Por un lado, la película musical sigue la historia del 'Mago de Oz', pero desde la perspectiva de la bruja malvada y cómo el mago dañó su vida, en una historia que, según alguno, tuvo un final especial y nostálgico. Mientras que, por el otro lado, la película ambientada en el juego del terror llega con su segunda parte tras el éxito de la primera.
Max presenta en julio una nueva programación con estrenos de series, películas, novelas y producciones animadas. Entre los títulos destacados están “Stuart no logra salvar el universo”, “Wicked: Por siempre”, “Five Nights at Freddy’s 2” y “El Presidente Curtis”. Además, llegan nuevas temporadas, documentales y realities para ampliar la oferta de entretenimiento durante el mes.
Lista de estrenos de HBO Max en julio de 2026
SERIES
- Stuart no logra salvar el universo — Estreno: 23 de julio. Max Original sobre Stuart Bloom, quien debe reparar la realidad tras provocar un apocalipsis multiversal.
Elenco: Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie.
PELÍCULAS
- Wicked: Por siempre — 10 de julio. Elphaba y Glinda enfrentan las consecuencias de sus decisiones en el cierre de la historia de Oz.
Elenco: Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey.
- La posesión de la momia — 3 de julio. Una niña regresa a casa tras ser encontrada en un sarcófago con una peligrosa maldición.
Elenco: Jack Reynor, Laia Costa y May Calamawy.
- Five Nights at Freddy’s 2 — 31 de julio. Un guardia descubre que sobrevivir una noche en Freddy Fazbear’s Pizza no será sencillo.
Elenco: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail y Matthew Lillard.
- Undertone: Frecuencia maldita — 17 de julio. Una podcaster paranormal recibe misteriosas grabaciones aterradoras.
- Un portero muy improbable — 3 de julio. Un joven con talento matemático busca cumplir su sueño de ser arquero profesional.
- Christy — 10 de julio. Historia real de la boxeadora Christy Martin y su lucha dentro y fuera del ring.
Elenco: Sydney Sweeney y Ben Foster.
- Huesera — 1 de julio. Una mujer embarazada enfrenta una entidad sobrenatural para proteger su vida y la de su bebé.
NOVELAS
- Lejos de ti — 6 de julio. Una mujer descubre secretos familiares tras viajar para enterrar a su esposo.
ANIMACIÓN ADULTA
- El Presidente Curtis — 27 de julio. Serie del universo de Rick and Morty sobre crisis interdimensionales y fenómenos extraños.
OTROS ESTRENOS
Series
- Profesor T., Temporada 5 — 3 de julio
- Profunda Venganza — 3 de julio
Películas
- El Exorcismo de Carmen Farías — 1 de julio
- Testamento de Juventud — 1 de julio
- Mal de ojo — 1 de julio
- The Yellow Birds — 8 de julio
- Crossroads: Amigas para Siempre — 8 de julio
- Una Periodista Romántica — 8 de julio
- Mi Nombre No Es Johnny — 15 de julio
- Yo Dormí con un Fantasma — 15 de julio
- El Poder del Talismán — 15 de julio
- Los Criminales de Noviembre — 15 de julio
- Vengar la Sangre — 18 de julio
- Vampiros de John Carpenter — 22 de julio
- El Rebelde Oculto — 22 de julio
- Soberbia — 22 de julio
- Desamparados (2022) — 29 de julio
- Conociendo a los Black — 29 de julio
- Clika — 31 de julio
Documentales
- Detective Americano: Joe Kenda T5 — 7 de julio
- Eternamente Jeff Buckley — 10 de julio
- En el Camino T2 — 16 de julio
Reality
- Una gran familia T11 — 8 de julio
- Mexicánicos T11 — 21 de julio
- 100 Cocineros — 30 de julio
Animación
- Hey Duggee T5 — 12 de julio
- Feride Contra El Mundo — 3 de julio
- Jujutsu Kaisen T3 — 14 de julio