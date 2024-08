Yeison Jiménez compartió angustiante noticia sobre su hijo

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez atraviesa un difícil momento personal. Su hijo, Santiago, fue ingresado en una unidad de cuidados intermedios (UCIM) en Bogotá tras ser diagnosticado con bronquitis. El artista compartió la angustiante noticia con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, generando preocupación y apoyo masivo por parte de sus fanáticos.

Yeison Jiménez, visiblemente afectado, comentó en sus redes sociales: "Ya voy para Santa Rosa de Osos y luego nos vamos para Coello, Tolima, un poco aburrido, Santiago lleva 4 días en UCI, no he subido nada, está estable, tiene bronquitis y está en Bogotá. Me duele todo porque mi bebé está allá, pero debo seguir cumpliendo con mis obligaciones. Ya nos vemos, chao".

>>> Lea también: Yeison Jiménez se disculpó por comentario a lo Pablo Escobar: “Caí en el juego del ego"

A pesar de la difícil situación, el cantante sigue adelante con su agenda profesional: seguirá su concierto en Santa Rosa de Osos, Antioquia, y en Coello, Tolima.

Publicidad

Jiménez es uno de los artistas más influyentes de la música popular colombiana, a la fecha. Nació en Manzanares, Caldas, y desde joven mostró un gran talento para la música. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios éxitos que lo han posicionado como una de las figuras más destacadas del género.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran ‘Aventurero’, ‘Vete’, ‘Maldita Traga’, y ‘El Desmadre’, temas que han resonado en las emisoras y plataformas digitales, conquistando tanto a jóvenes como a adultos.

Publicidad

¿Qué es la bronquitis?

La bronquitis es una inflamación de los bronquios, los conductos que llevan el aire hacia los pulmones. Esta condición puede ser aguda o crónica, y en el caso de los niños, puede ser especialmente preocupante debido a la fragilidad de su sistema respiratorio. Los síntomas incluyen tos persistente, dificultad para respirar, fatiga y malestar general. En casos graves, como el de Santiago, puede ser necesario el ingreso en una UCI para recibir atención especializada.

Los seguidores del cantante han expresado sus mejores deseos para una pronta recuperación del pequeño y han reconocido la fortaleza de Yeison al seguir adelante con sus compromisos a pesar de la angustia personal.