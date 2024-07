Yeison Jiménez le regaló beca universitaria a una seguidora: "Un día soñé con ayudar"

aA pocos días de su ‘Invicto Tour’ en Bogotá, Yeison Jiménez se volvió viral en redes sociales por un acto que, según sus seguidores, demostró el lado más humano del oriundo de Manzanares, Caldas. Y es que, en Instagram, contó una historia que llegó al corazón de sus fans.

El video que mostró el cantante arrancó con él leyendo la carta que una seguidora le escribió: “Soy tu fan numero uno. Te escribo porque he visto tu carrera desde siempre y quiero pedirte ayuda, siempre he querido estudiar, pero se me ha dificultado por temas económicos. Actualmente trabajo en una fundación, pero no he podido encontrar la forma ni los medios para estudiar. Espero que pueda leer esto, gracias”, indicaba el texto.

A lo que el propio cantante confesó que le conmovió la historia de su seguidora, que demostró ser una persona con ganas de salir adelante y por eso tomó la decisión de ayudarla para darle una beca universitaria y así pueda cumplir ese sueño. Él mismo se desplazó a conocerla para darle la gran noticia.

Primero llegó a conocerla con una “mentira piadosa” al decirle que fue personalmente a conocerla para darle boletas para su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, pero al leer la carta se dio cuenta de la verdad.

“Querida Diana, tu historia de vida ha tocado profundamente mi corazón. Admirando tu coraje y determinación es un honor para mi otorgarte esta beca universitaria del 100 %. Que este apoyo financiero te ayude a perseguir tus sueños académicos y a alcanzar todas las metas que te propongas en la universidad. Confío plenamente en tu talento y sé que tienes un futuro brillante por delante. ¡Sigue adelante con valentina y nunca dejes de soñar!”, decía la carta que el cantante le entregó a su seguidora.

El gesto fue bien recibido por los fans de Jiménez que dejaron miles de comentarios de cariño en el video, resaltando su “humanidad” y “cariño” como persona al hacer grandes cosas por otras personas.

“Un día soñé con poder ayudar a la gente y dar un poco de lo que a mí me faltó, hoy que lo puedo hacer me demuestro a mí mismo que he hecho bien las cosas. Gracias Dios por permitirme cumplir un sueño y gracias @tiempodejuego por hacerlo realidad”, dijo.