¿Cuál es el problema de salud que sufrió Yeison Jiménez? El cantante pidió ayuda en redes

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez preocupó a sus seguidores en redes sociales al revelar que había experimentado un dolor intenso luego de uno de sus recientes conciertos. El artista, quien cuenta con más de 4,6 millones de seguidores en Instagram, compartió en sus historias de esta plataforma la dificultad que enfrentaba.

"Qué dolor Dios. Me duele exactamente en el punto (...). Qué vuelta, parce. Yo sí siento exactamente como si me pusieran el dedo donde me duele", expresó el intérprete de 'Mi Venganza' y 'Aventurero'.

Aunque el cantante no dio a conocer más detalles específicos sobre la naturaleza de su dolencia, algunos seguidores especulan que podría tratarse de una lesión sufrida durante su presentación. Ante la persistencia del dolor, Yeison Jiménez recurrió a sus redes sociales en busca de recomendaciones.

En una publicación en Instagram, Yeison Jiménez consultó a sus fanáticos sobre la posibilidad de recomendarle un fisioterapeuta en el norte de Bogotá, evidenciando su intención de recibir tratamiento especializado para superar este inesperado problema de salud.

Varios seguidores del artista han expresado su preocupación y solidaridad y le han deseado una pronta recuperación al popular intérprete colombiano. Hasta el momento, Yeison Jiménez no ha ofrecido más detalles sobre su condición ni cómo se encuentra actualmente.

"Se la tengo...una fisioterapeuta muy buena, la recomiendo..❤️", "Hombre hay uno muy bueno y es el Señor Jesucristo. Él te puede sanar", "Le tengo una muy buena", son algunos de los comentarios de los seguidores.

Cabe recordar que Yeison Jiménez se presentará en Bogotá en el Movistar Arena el próximo 27 y 28 de julio donde tendrá sus dos primeras fechas en la capital del país y espera hacer historia, pues su tercera fecha será el 2 de agosto. El cantante ha manifestado en varias ocasiones que sorprenderá con shows.