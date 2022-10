Yina Calderón anuncia que el otro año será mamá, pero que su hijo no tendrá papá

La joven empresaria Yina Calderón, a través de un Instagram Live, anunció que espera ser madre para el 2021. Sin embargo, aseguró que no quiere que su hijo tenga papá.

Además, dijo que se inseminará para cumplir su sueño de ser madre cabeza de familia.

“El mío se va a llamar Baltasar. El otro año soy mamá, pero no con un hombre, me voy a inseminar. No quiero que tenga papá”, dijo.

Esto luego de que este fin de semana, Calderón, en medio de tragos, dijera que Giovanny Ayala le hizo “la vuelta” y luego no lo recordaba.

