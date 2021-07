Yina Calderón, en explosivo Instagram Live, da pistas de quien le hizo cerrar su antigua cuenta

Yina Calderón, influenciadora y empresaria, reconocida por su negocio de fajas de yeso, perdió su cuenta de Instagram en días pasados. Tras lo sucedido creó una nueva que ya cuenta con más de 700 mil seguidores. Sin embargo, afirmó que el proceso de recuperar a sus fanáticos ha sido difícil.

Calderón dijo que el domingo 20 de junio amaneció sin redes sociales oficiales, en las que contaba con más de un millón de seguidores, lo que trajo diferentes problemas.

“No sé cómo decírselos, pero han sido unos días muy duros para mí, la pérdida de mi Instagram me ha perjudicado bastante a mí y a mi empresa, a mis empleados pues es nuestro canal de comunicación directo con ustedes”, dijo.

La empresaria recurrió a todo tipo de ayudas para recuperar su cuenta que al final no dieron fruto, pues no fue posible recuperar su instagram. Asimismo, aseguró que no le interesa generar lástima con el mensaje que envió a través de su nuevo perfil y agradeció a sus seguidores el apoyo que le han brindado en estos momentos.

En sus nuevas redes, por la incertidumbre que sintió por la suspensión de su cuenta, la influenciadora se refirió a la persona que hizo que le cerraran la cuenta. Algunos seguidores sugieren que el mensaje fue dirigido a Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’.

“Derrumbada jamás, habian muchas cosas en mi cuenta en las que estaba fallando, sin embargo, he aprendido de todo y este golpe me deja muchas enseñanzas”, comentó Calderón.

Publicidad

Sin embargo, no dudó en reiterarle a quien hizo que le quitaran la cuenta que se reconstruirá, a pesar de que dicha persona no la aguante.

"Yo soy como el ave fénix, me tumban y vuelvo. Soy como los piojos, les echan veneno y no se mueren”, dijo la controvertida influenciadora y empresaria.