Yina Calderón explicó video en el que supuestamente estaba consumiendo drogas

La empresaria y generadora de contenido Yina Calderón se pronunció sobre un video que circula en redes sociales de ella, supuestamente, consumiendo drogas en medio de un concierto en el que se encontraba tocando. Las imágenes empezaron a circular como espuma vía redes sociales.

De acuerdo con Yina, nunca ha consumido drogas y la grabación muestra que ella simulaba hacerlo para complacer a una asistente del público que le insistió que supuestamente consumiera la sustancia.

"Les voy a aclara algo. Hay un video mío donde estoy, supuestamente, consumiendo droga. Jamás en mi vida lo he hecho y no me molesta que la consuman porque el alcohol también es una droga, pero yo no consumo, no me gusta, no le encuentro nada. Si yo consumiera no me emborracho", enfatizó Yina Calderón en Instagram.

"¿Qué fue lo que paso? Resulta que estaba tocando en Bogotá, cuando una muchacha se me acercó y me dijo que consumiera. Me le acerqué y le dije que no y ella me siguió insistiendo. Al ver que no tenía seguridad al lado cogí la cosita y la boté. Estaba en un lugar bravo, ¿Qué más hacía yo?. Por andar de visajosa, por dármelas, pero la verdad no tengo experiencia en eso", aseveró Calderón.

Mientras grababa el video Yina le preguntó a unos amigos que tenía al lado si ella consumía drogas, a lo que ellos contestaron con un rotundo no.

Lo cierto es que el video ha logrado, en varias cuentas de chismes en Instagram, más de 100.000 reproducciones.

Yina Calderón, hace pocos meses, confesó que tenía problemas con el alcohol, por lo que aseguró que estaba tratando ese tema con mucho cuidado y dedicándose a sus negocios y vida musical. Hasta la fecha no se le ha vuelto a ver consumiendo licor vía redes sociales.

